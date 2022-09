​Más de 300.000 personas padecen artritis reumatoide en España 300 especialistas se dan cita en Vigo para conocer novedades y avances Francisco Acedo

viernes, 30 de septiembre de 2022, 13:00 h (CET) Se estima que aproximadamente 300.000 personas sufren artritis reumatoide en España, según datos del estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología (SER). Se trata de una enfermedad reumática, autoinmune y crónica que provoca inflamación en las articulaciones y que supone un gran impacto para los pacientes que, en su mayoría, son personas jóvenes y en edad laboral activa. Además, los expertos advierten que produce importantes costes directos (derivados de la atención sanitaria y uso de fármacos) e indirectos (bajas laborales, impacto en calidad de vida de los pacientes, etc.).





En la presentación del XII Simposio de Artritis Reumatoide de la SER, la Dra. Sagrario Bustabad, presidenta de la SER, insiste en la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz porque se ha demostrado que “cuanto antes se comienza el tratamiento más posibilidades hay de que la enfermedad se controle y el paciente pueda llevar una vida plena y de calidad”. En el caso de no llegar a tiempo y sin el adecuado control, la inflamación que provoca la artritis reumatoide destruye las articulaciones, produce una enorme limitación funcional, deteriora la calidad de vida y acorta la esperanza de vida de los pacientes. En este sentido, “desde la SER estamos llevando a cabo varias campañas de concienciación sobre estas enfermedades, como puede ser la campaña ‘Una de cada cuatro’, para mejorar su conocimiento entre la población para que los posibles afectados acudan, sin demora, al médico para ser derivados al reumatólogo en caso necesario”, explica la especialista.

Algunos avances en los últimos años

Por su parte, el Dr. Ceferino Barbazán, responsable del Comité Organizador Local del XII Simposio SER de Artritis Reumatoide y reumatólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, señala que ha habido grandes avances en este ámbito, destacando el arsenal terapéutico. “Los tratamientos actuales consiguen un control estricto de la enfermedad en un alto porcentaje de pacientes, de manera que son capaces de llevar una vida laboral y social sin diferencia con pacientes sanos”. En esta línea, puntualiza que “la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide se encuentra en edad productiva, por ello el control de su enfermedad no solo repercute en su calidad de vida sino también en su rendimiento laboral y menor consumo de recursos”.

Además, este especialista destaca que los reumatólogos están aprendiendo a tratar de forma integral al paciente con artritis reumatoide; así, durante el encuentro se analizarán distintas circunstancias clínicas que pueden verse involucradas en la salud de los pacientes como cáncer, etcétera.

En los últimos años, -añade- también “se ha entendido la relación entre la fase autoinmune asintomática o preartritica y la secuencial evolución hacia la enfermedad como tal. Así cómo la capacidad de unos determinados anticuerpos que influyen en el desarrollo de una enfermedad más agresiva”.

Acción medioambiental: huella ecológica

“Desde la SER queremos dejar un impacto positivo en todas nuestras acciones y por ello, el XII Simposio de Artritis Reumatoide va a contar con una acción para tratar de aliviar la huella ecológica que supone el traslado de todas las personas que asistimos estos días al Simposio y que nos hemos trasladado hasta Vigo”, según explica la presidenta de la SER, en la línea del concepto ‘One Health’, que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y teniendo en cuenta un enfoque integral de la salud que cuide del medio ambiente.

En este sentido, y dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), hemos puesto en marcha una actividad medioambiental -con la colaboración de LG y de la SOGARE- en la que los asistentes podrán hacer una bola con arcilla, semillas y compost para, en unas semanas y coincidiendo con la celebración del Congreso de la Sociedade Galega de Reumatoloxía, repoblar un espacio de Ferrol a través de una técnica de regeneración de ecosistemas (Nendo Dango). El objetivo es paliar el impacto negativo de huella ecológica que tiene el desplazamiento de todos los asistentes al Simposio de AR.

En este mismo contexto, hoy hemos organizado una acción de concienciación de cara a la población general para visibilizar no sólo el impacto de las enfermedades reumáticas, sino también sobre la importancia del medio ambiente en la salud. Por eso, hoy habrá una carpa en la calle Príncipe esquina Velázquez Moreno, en la que las personas que quieran podrán acercarse a realizar su propia bola, para contribuir en esta acción, en la que también colaboran Conartritis y la Liga Galega de Reumatoloxía.

Sobre la artritis reumatoide y el XII Simposio de AR

El 1 de octubre se celebra el Día Nacional de la artritis reumatoide, una enfermedad prevalente, ya que cada año se estima que se diagnostican en torno a 20.000 casos nuevos, dato muy importante si se tiene en cuenta la incapacidad que puede provocar. En concreto, La artritis reumatoide se caracteriza por ocasionar dolor y tumefacción persistentes en las pequeñas articulaciones de las manos, muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas, tobillos y pies, si bien el proceso inflamatorio crónico propio de la enfermedad también puede afectar otros órganos, como los ojos, los pulmones o los vasos sanguíneos. Su causa es la interrelación entre unos condicionantes genéticos dependientes de múltiples genes con determinados agentes ambientales, estando a la cabeza de los mismos el tabaco.

En este XII Simposio de Artritis Reumatoide de la SER, que reunirá a más de 300 especialistas, se abordará el tema del pronóstico de los pacientes con artritis reumatoide, sus comorbilidades asociadas, la artritis reumatoide en el anciano, las novedades en los tratamientos y las actualizaciones en las guías de práctica clínica, entre otros aspectos. “En definitiva, se discutirá sobre las mejores estrategias en el tratamiento que ayuden a los reumatólogos a tomar la mejor decisión en cada caso, individualizando las terapias, en beneficio de los pacientes”, concluye el Dr. Barbazán. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

