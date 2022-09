La importancia de elegir dónde hacerse un trasplante capilar La técnica FUE es la más ventajosa y la que ofrece los mejores resultados Redacción

viernes, 30 de septiembre de 2022

Los trasplantes capilares son la solución definitiva para casi todos los casos de calvicie, sin embargo, hay que elegir muy bien dónde acudir, porque para que el procedimiento sea exitoso, debe realizarse en un centro donde tengan un equipo médico cualificado y con la experiencia necesaria.

Hay algunas características que hay que buscar en un centro de trasplante capilar, de manera de que todo resulte bien y podamos lucir una cabellera abundante en poco tiempo.

¿Dónde hacerse un trasplante capilar?

Hay que elegir una clínica de reconocido prestigio que tenga una experiencia amplia en trasplante capilar con la tecnica FUE, que es la más ventajosa y que ofrece los mejores resultados.

Dermitek es un centro de estética con una experiencia de más de 25 años. Una de sus especialidades es la técnica FUE para el trasplante capilar. Los médicos que trabajan en Dermitek tienen las credenciales y la experiencia para obtener el éxito en cada implante capilar que realizan, por eso son elegidos por muchos pacientes todos los años, para realizar el procedimiento que les devuelva el cabello.

¿De qué trata la técnica FUE?

Se trata de una técnica no invasiva, de hecho, se considera que no es una cirugía, sino un procedimiento. Su característica principal es que los folículos son extraídos de la zona donante e implantados directamente en la zona receptora.

Para esto se pueden usar varias técnicas, como las hojas de zafiro, el microbisturí de acero o un instrumental que se llama “implantador”. El médico elige la técnica de acuerdo con el caso y de la manera que ofrezca mejores resultados.

El paciente debe ser anestesiado localmente y también se le administra un sedante, de manera que el procedimiento transcurra sin molestias para el paciente. De hecho, algunos pacientes se quedan dormidos en algunas etapas del proceso, por lo general, la máxima molestia que sienten es una presión en la zona.

El rasurado es necesario en la zona donante y algunas veces en la receptora. Esto se realiza como parte de la preparación del paciente, justo antes de iniciar el procedimiento. El médico procede a extraer los folículos de la zona donante, que suele ser la parte trasera de la cabeza y se implanta en la parte que haya quedado calva, de manera de que luzca natural, respetando la línea de crecimiento del cabello.

Esta implantación es la parte que requiere mayor pericia por parte del médico. Es importante que se tenga la habilidad para elaborar una distribución de los pelos armónica y lo más cercana al aspecto natural.

El procedimiento para el trasplante capilar puede ser largo, la duración va a depender de la cantidad de folículos a implantar. Los procedimientos que menos duran, promedian unas seis horas, y los más largos unas ocho. Si la extensión a trasplantar lo necesita, se puede dividir el procedimiento en dos días consecutivos.

¿Qué sucede después del trasplante capilar?

El reposo no es necesario, el paciente puede incorporarse a sus labores casi de inmediato. El mismo día del procedimiento el paciente se va a su casa y debe descansar durante el resto del día y, dependiendo del caso, también el día siguiente. El médico prescribe analgésicos para disminuir las molestias para después que pase el efecto de la anestesia.

El cuidado más importante es evitar la exposición al sol, pero también, debe lavarse la zona de manera especial y usar productos indicados por el médico.

Lo primero que sucede, unas semanas después del trasplante capilar, es que se cae el cabello trasplantado, para dejar crecer el cabello nuevo, fuerte y sano. A los pocos meses se perciben los primeros resultados, y al año, aproximadamente, se puede comprobar el resultado definitivo.



El paciente debe acudir a las consultas de seguimiento, tal como indique el médico, como medio para vigilar la evolución y contestar preguntas. Lo importante es que el resultado sea del agrado del paciente y consiga la cabellera que le haga sentirse seguro de sí mismo otra vez.

