Nueve de las mejores películas sobre casinos

Durante los últimos 50 años, los casinos y los juegos de apuestas en general se han convertido en un enorme referente en la cultura pop. Por eso, hoy te hablaremos de las nueve películas más reconocidas sobre apuestas o que transcurren en algún casino, en caso de que necesites algunos tips para divertirte en tus ratos libres.

The Hustler (1961)

Esta obra maestra suya de 1961 lo tiene todo. Incluso hay una sensación de melancolía, un sentimiento doloroso de que el billar por sí solo no es suficiente para First Eddie (Newman), haciendo que se desarrolle una dramática historia que no puedes perderte.

Card’s Counter (2021)

Ahora vamos a la película más reciente de nuestra lista, Card’s Counter. William Tell, interpretado por Oscar Isaac solo quiere jugar y apostar. Pero la situación da un curioso giro cuando conoce a Cirk, un hombre que busca su vendetta contra un importante militar.

Aquí Tell ve una oportunidad de redimirse con la vida a través de su nueva amistad con Cirk.

Hangover (2009)

Si bien no habla directamente sobre casinos, esta divertida película nos muestra a un grupo de amigos que se dirige a Las Vegas para una despedida de soltero de alguien de su grupo, Doug (interpretado por Justin Bartha).

Todo se sale de control cuando despiertan a la mañana siguiente en su hotel de Las Vegas, sin acordarse de absolutamente nada y además hay un tigre en el baño. El grupo tendrá que descubrir que pasó el día anterior, así que veremos muchas escenas relacionadas a los casinos y apuestas.

Molly’s Game (2017)

Molly, que viaja de los casinos a las habitaciones de hotel, es una brillante productora de espectáculos que dirige un lucrativo negocio que le permite a los ricos jugar con otras personas de su mismo estatus social.

En esta película Jessica Chastain es tan buena en su papel de Molly, que hace que este filme sea imperdible.

Casino Royale (2006)

Una lista de películas no puede estar completa sin James Bond, así que la elegida fue Casino Royale. Este emocionante filme, incluye su juego de póquer que enfrenta a Bond contra el aterrador villano Le Chiffre.

Vegas Vacation (1997)

Vegas Vacation es una interesante película sobre vacaciones, que podría recordarnos a The Hangover, pero en esta cinta de los 90’s las apuestas y los casinos juegan un punto más importante a lo largo de la trama.

Croupier (1999)

Clive Owen tiene algunas joyas entre su carrera como actor. Este filme culto de 1999 trata sobre un crupier al que le gustan los juegos clásicos, como el poker y la ruleta, los cuales son su trabajo durante la noche, pero en el día es escritor.

California Split (1974)

California Split es considerada como el mayor clásico de películas sobre apuestas, y Elliott Gould ofrece la mejor actuación de su carrera como Charlie Waters, un jugador desesperado en serie que puede apostar literalmente cualquier cosa. En el filme podemos ver carreras de caballos y muchos casinos durante su desarrollo.

Ocean Eleven (2001)

Este clásico del cine no es necesariamente una película de apuestas. Sin embargo, podemos ver en la trama a un grupo de personas que deben robar tres importantes casinos en Las Vegas, mientras admiramos a muchas personas jugando con las tragaperras y al póker.

Que su tema central no implique los casinos, no quita el hecho de que sea una de las películas más populares ambientadas en casinos.



Entonces, mirar alguna de estas películas podría darnos algunos tips sobre cómo mejorar nuestro juego, en caso de apostar ocasionalmente en casinos online.