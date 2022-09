GoIT, el más alto nivel entre las escuelas online en programación de Latam Emprendedores de Hoy

GoIT es una escuela de tecnología líder a nivel mundial con más de 4.000 graduados desde su inicio en 2014, ayudando a formar los mejores desarrolladores y programadores, en una de las industrias con mayor crecimiento en el mundo.

La irrupción en Latinoamérica de esta prestigiosa escuela, disponible en 5 idiomas en la actualidad y presente en más de 25 países como Ucrania, Polonia, Estados Unidos, México o Colombia, está cambiando la manera de formar a los mejores profesionales del mercado, con una inserción laboral del 100 % de los estudiantes.

Las diferencias respecto a otras escuelas online en programación, que trabajan con cursos asíncronos y masivos, son notables. Para empezar, cuentan con un servicio personalizado de carrera y mentoría con acceso a clubs de profesionales de habla inglesa, para garantizar que todos los alumnos alcancen el puesto laboral más cotizado y con la mayor remuneración.

Por otro lado, las lecciones de los cursos de GoIT son en vivo y no grabadas. Los tutores de GoIT son profesionales que colaboran en empresas de tecnología a nivel internacional, que comparten los mejores consejos y experiencias con los alumnos. No es el típico curso para mirar videos comiendo palomitas de maíz, y agregar al final el certificado al CV. Desde GoIT creen que cambiar la vida de los jóvenes, es algo muy serio.

Otra gran diferencia es la del precio. Tan accesible es, que se puede recuperar toda la inversión con solo un salario como Junior Developer.

La metodología de GoIT, clave de su gran éxito, es que los cursos se basan en la práctica: al final del curso el alumno debe desarrollar varios proyectos reales que puede presentar en su portafolio, y ninguno de los competidores hace eso. Y por si fuera poco, el horario es cómodo y flexible, el alumno puede ponerse al día en cualquier momento.

GoIT dispone de su propio sistema de gestión de aprendizaje (LMS) desarrollado por su equipo interno de tecnología y perfeccionado a lo largo de casi 10 años, donde todo el aprendizaje del estudiante, así como el progreso del curso, clases grabadas y la verificación de tareas automática se encuentran en él de forma centralizada en un mismo lugar. Y tan seguros están del éxito, que GoIT garantiza que sus graduados consigan empleo como desarrolladores si finalizan con éxito el programa. Si no, le devuelven la inversión del curso. ¿A qué suena muy bien? Por eso se encuentran en las redes con miles de casos de éxito en la comunidad GoIT.

En GoIT, aparte, constantemente mejoran cada curso de programación web, basándose en la experiencia y en los comentarios de los graduados. Los programas están llenos de conocimiento y práctica, acompañados de proyectos reales y gamificación.

La misión de GoIT es ayudar a cada persona a construir su historia de éxito y conseguir el trabajo de sus sueños. Hay una gran escasez de desarrolladores en ambas Américas y hay millones de personas que están sin trabajo. El objetivo de GoIT es conectar estos dos puntos.

Hay que imaginar dar un paso adelante en la carrera profesional, trabajando en un sector tecnológico que evoluciona constantemente. Suena genial, ¿no es así? Hay que aprovechar que ya se puede disfrutar en Latam de los programas académicos que pueden llevar a los jóvenes programadores, a otro nivel.



