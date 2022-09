El 75% de los trabajadores demanda más flexibilidad, ¿qué es el Fractional Work? Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:54 h (CET) Se está produciendo un cambio en el paradigma laboral, acentuado especialmente en el periodo post-pandemia, que implica una nueva concepción de la forma en la que queremos trabajar. La mayoría de trabajadores y hasta el 82% de las empresas, han perseguido una mayor flexibilidad laboral tras la pandemia. De esta necesidad nacen compañías como BlueQuo, que gestionan el trabajo "fractional" para empresas y ejecutivos que, cada vez más, prefieren trabajar en diferentes proyectos El periodo de vuelta a la rutina laboral tras las vacaciones, tiende a ser cuando los trabajadores más se replantean cuestiones sobre su vida profesional. El periodo post-pandemia no ha hecho más que acentuar todavía más este nuevo planteamiento de reconsiderar las prioridades profesionales y vitales. De hecho, el 87% de los empleados considera fundamental que su empresa les ayude a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. Es palpable que se está produciendo un cambio en el paradigma profesional que implica una nueva concepción del ámbito laboral.

En España, hace ya más de 100 años se estableció la jornada laboral de 8 horas diarias 5 días a la semana. Este modelo de trabajo es cada vez más calificado como "desfasado", al no casar con las nuevas necesidades de los trabajadores ni de las empresas. De ahí que esté al alza una nueva concepción laboral, que tiene diversas alternativas, entre ellas la modalidad "fractional".

El ejecutivo independiente: el nuevo perfil en auge

Encontrar el éxito, la satisfacción profesional y la personal, puede ser más fácil a través de la modalidad "fractional". Una tendencia en crecimiento, capitalizada por profesionales independientes que buscan ampliar su experiencia, sin perder la libertad de trabajar en diversos proyectos desde cualquier lugar y con total flexibilidad de horarios para desarrollar su trayectoria profesional.

Actualmente, existe la posibilidad de teletrabajar y optar por trabajos más flexibles, por eso, hasta un 75% de los trabajadores buscan más flexibilidad en el trabajo.

En definitiva, cada vez se están planteando nuevas dinámicas de trabajo para ser más independientes y productivos. Este cambio de paradigma lo avalan los datos: el 64% de los profesionales en la cima de su sector optan cada vez más por trabajar por cuenta propia, ya que el 77% de los trabajadores independientes afirman un aumento considerable de su productividad cuando trabajan desde casa y el 79% de los ejecutivos opinan que el trabajo bajo demanda es una ventaja competitiva.

Las nuevas necesidades empresariales

El "fractional work", es una nueva modalidad de trabajo que proporciona una solución a todas estas nuevas necesidades. Esta nueva forma de trabajar, está siendo especialmente aprovechada por las empresas y startups que, en fase de crecimiento acelerado, quieren contar con expertos sin la necesidad de contratarles a tiempo completo e indefinidamente. Gracias a la modalidad "fractional'' pueden reforzar su equipo con una gran comunidad de talento a la carta. Las startups han aumentado su necesidad de reforzar equipo con 7 empleados en promedio, y un total de más de 4.000 puestos de trabajo generados en todo el sector en España y Portugal.

El trabajo "fractional" permite la contratación de ejecutivos altamente calificados y experimentados: En EE.UU., país pionero en esta dinámica de trabajo, el 77% de los trabajadores considera la flexibilidad como imprescindible al evaluar nuevas oportunidades laborales. Y para las empresas es altamente favorable: el 68% de los responsables de contratación expresa que trabajar de forma remota les funciona mejor.

En España podemos ver los primeros avances, según un estudio de Randstad Research, la digitalización y sus ventajas provocarán que la cuota del teletrabajo se duplique a medio plazo siendo la Comunidad de Madrid (36%), Euskadi (34%) y Catalunya (33%) las autonomías donde mayor implantación tendrá.

Como afirma Monica Osborne, Chief Sales & Talent Officer de BlueQuo y experta en selección: "Las oportunidades que ofrece el "fractional work" son muy amplias; desde contratar a un gran profesional en el que poder depositar total confianza por un periodo de tiempo limitado, hasta potenciar exponencialmente los resultados de la empresa, gracias al apoyo de expertos con una experiencia específica, que garantizan unos resultados concretos y óptimos".

El Fractional Work

En la línea con esta tendencia en auge, BlueQuo, busca ser una innovadora solución en el mundo de los RRHH, que conecta fácilmente a las startups de alto crecimiento y altos ejecutivos independientes o C-levels. Se trata de una solución integral que abarca desde la búsqueda del candidato y el puesto, hasta la gestión del rendimiento y que permite a ambas partes desarrollarse de forma sencilla, eficaz y cómoda.

Matthieu Douziech, Co-fundador e Co-CEO de BlueQuo explica que "esta compañía ha nacido para mejorar el mundo laboral. Queremos provocar que las personas y las empresas se pregunten por qué trabajamos como trabajamos. Queremos ayudar a crear una conciencia colectiva de que el trabajo, tal y como lo concibe una gran parte de la población hoy día, debe cambiar y que debe contribuir, en última instancia, a una vida plena y feliz. Y por eso queremos apoyar a las personas en su búsqueda de propósito, realización profesional, desarrollo personal, bienestar físico y emocional. Al cambiar una actividad que constituye el 50% de la vida de las personas, podemos cambiar y mejorar nuestro modo de vida y por ende nuestra sociedad".

Sobre BlueQuo

Es una startup global que ofrece una solución para la modalidad laboral fractional, conectando fácilmente a las startups de alto crecimiento y a los C-levels con una solución integral, desde la búsqueda del candidato y el puesto, hasta la gestión del rendimiento, que permite a ambas partes crecer y desarrollarse eficazmente. https://bluequo.com

Sobre Jaguar Path Ventures

Jaguar Path Ventures (JPV) es un venture builder enfocado en acelerar el crecimiento de sus compañías con soluciones innovadoras versus los modelos empresariales tradicionales. El propósito de JPV es apoyar a los empresarios del mundo a construir soluciones disruptivas y negocios escalables con presencia global. Co-creamos las empresas del futuro gracias a un equipo de líderes senior y expertos en innovación, ayudando a escalar a través de la internacionalización, desarrollo de la estrategia, innovación, marketing, data insights, RRHH, finanzas corporativas y recaudación de fondos. Actualmente, está operando en industrias como indoor-farming, proptech, food-tech, HR-tech, financiación a traves de NFTs, medios creativos y e-learning. Sigue explorando nuevos desarrollos y ampliando ámbitos de trabajo. https://jaguarpathventures.com/

