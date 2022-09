Pluto TV llega a Italia

Con una oferta más que interesante, el streaming de Pluto TV llega a territorio italiano en septiembre de 2022. En total, dispone de más de 40 canales. En buena medida, Pluto TV rememora la televisión convencional, ya que es gratuita y solo requiere una conexión a internet.

Además, es multiplataforma, por lo que puede verse en un ordenador de escritorio, en un Smartphone, Tablet o cualquier otro dispositivo. Su modelo de negocios consiste en colocar anuncios y propaganda entre la programación.

Pluto TV tiene su origen en la ciudad de Los Ángeles, en EE.UU. La empresa fue creada en el año 2014, siendo posteriormente comprada por Paramount en 2019.

Otra de las ventajas es que no se paga ninguna suscripción por ver Pluto TV.

A diferencia de otras plataformas en las que se paga una mensualidad, Pluto TV ha logrado una razonable cantidad de ingresos gracias a su modelo de anuncios publicitarios. Además, se establece como una excelente alternativa ante el streaming de pago.

Inicialmente, Pluto TV arranca en suelo estadounidense. Después, conquista bastante audiencia en América Latina, región donde se expande con mucha aceptación. Paulatinamente, ha entrado en la geografía de Europa, siendo España una de las naciones donde hace su primera incursión debido a que los contenidos de América Latina funcionan para la audiencia española. Ahora, desembarca en Italia con una interesante gama de canales y contenidos bajo demanda.

Algunas peculiaridades de Pluto TV y su llegada a Italia La plataforma Pluto TV cuenta con su propia web, la cual varía según la región donde quiera verse. Para los italianos, las opciones que se abren corresponden a contenidos de tipo canales de TV, en los cuales aparecen hasta cuarenta canales, que se transmiten en vivo. Este contenido se transmite de manera constante, en horarios específicos e incluye series, films o transmisión en eventos.

Además, también se incluyen los contenidos bajo demanda. En este caso, se trata de series o películas. Los contenidos son muy similares a los que se exponen en plataformas de streaming como Netflix.

Lo que ha sido más llamativo de Pluto TV han sido los canales. La oferta para Italia, así como para otras regiones del planeta, sigue siendo pequeña equiparada con el imponente número de canales con los que cuenta en EEUU. Mientras en USAEstados Unidos hay un total de 328 canales, para Italia el menú es de 40. Se espera ensanchar las opciones con el paso de los años, pero el telón de Pluto TV Italia levanta cuatro decenas de opciones para canales de televisión en su lanzamiento.

¿Cuáles son los canales de Pluto TV en Italia? Uno de los detalles más importantes es la curación de contenidos: todo en lengua italiana. No se emplean subtítulos en los canales, pues las pretensiones de Pluto TV invocan al formato televisivo de décadas anteriores, donde la gente veía canales y los oía en su idioma. Un punto a favor para usuarios que desean ver su televisor y simplemente dejar correr contenidos con palabras que entiendan al escucharla, nada de leer diálogos subtitulados.

Al abrir Pluto TV Italia se despliegan muchas opciones de canales, las cuales describimos brevemente atendiendo las categorías mostradas en la página del streaming: Novedades en Pluto Tv Italia, Películas, Series, Ciencia Ficción, Comedia, Crimen/Policial, Entretenimiento, Dibujos animados, Infantil, Estilo de vida, Música, Deportes, Documentales.

Como se puede ver, los cuarenta canales de Pluto TV en Italia se han elegido para abarcar muchas opciones de entretenimiento y captar a un público amplio. Además, se considera que Italia es un excelente mercado, ya que hay muchos productos que desean anunciarse entre la población italiana. Mostrar videos promocionales en Pluto TV es una excelente manera de mercadear entre la población de ese país.

¿Cómo funciona Pluto TV Italia y cuáles son sus canales? En el caso de usar la página web, el servicio gratuito de streaming resulta sencillo de usar. Lo primero que aparece en pantalla es el logo de Pluto TV. Luego se carga, por defecto, la alternativa de canales online en vivo (Canali TV). La parte superior muestra la pantalla de reproducción de video. Debajo de este vídeo, se exhiben los canales que se pueden elegir.

Respecto a los canales, se presenta un inventario de estos contenidos. La oferta italiana de Pluto TV es heterogénea e incluye: Pluto TV Film, Pluto TV Horror, Pluto TV Azione, Film Romantizi, Film Thriller, Film Classici, Cinema Italiano, Film Commedia, Film Drama y Film Shorts. Por lo que respecta a las series no hay canales, sino que se muestran títulos de series que repiten en ciclos. Algunas de estas series son por ejemplo Settimo Cielo, MacGyver, Sposati con figli, Consulenze illegali, etc.

Emn el ámbito de la ciencia ficción se puede encontrar Pluto TV SCI-FI, Mutant X y Andrómeda, mientras que en el de comedia se destaca Scherzi e Risati, Ridiculousness, Fail Army, The Pet Collective, Just For Laughts y People are awesome. Para los amantes del crimen, Pluto TV Crime y en el ámbito del entretenimiento se destacan: Il Bando dei Pugni, Geordie Shore, Ex on the Beach, Pluto TV Anima Latina, Il Testimone, Catfish, Just Tatoo for Us, Pluto TV Reality,

Dibujos animados: está el canal Pluto TV Anime, así como series de caricaturas que se transmiten en ciclos.

Finalmente, hay diferentes opciones en el sector infantil: Super Intervallo, Super Films, Pluto TV Kids, Brother and Sisters, Super Mistery, Super Eroi, Gaming, I Carly, Super Pop, Super Star, Nickelodeon. Además, Pluto TV Cocina, Real Life y Fashion TV forman la parrilla del lifestyle y VH1 Summer Videos, VH1 +, Clubbing TV, Qwest Jazz&Beyond, Deluxe Lounge HD, los canales sobre música. Por lo que hace referencia a los deportes, se destaca World Poker Tour, IGN, Pluto TV Sport, Fuel TV.

y en los documentales se encuentra Pluto TV Natura, Naturescape y Documentari.

Igualmente, se han incorporado nuevos e interesantes canales tales como: Euronews, CBS News, Telefe Noticias y Chilevisión Noticias. Como vemos, Pluto TV se adentra en Italia con fantásticas opciones para los televidentes online. En un futuro, esta plataforma llegará a más territorios de Europa.