Youn Yuh-jung, La Huella Coreana

El Festival organizado por el Centro Cultural Coreano en España en colaboración con CINE YELMO y SACO (Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo) y con apoyo del KOFIC (Korean Film Council) arranca esta nueva edición enfocada en un icono del cine coreano: Youn Yuh-jung, repasando su trayectoria y los papeles más emblemáticos de su filmografía: la veremos en los distintos títulos que se proyectarán, como abuela, madre y esposa, en los que manifiesta su filosofía de vida. El festival no solo celebra el éxito de la actriz sino también representa un homenaje al cine coreano en su conjunto, acercando sus distintas tendencias a lo largo de las décadas y haciendo un recorrido por su historia y cultura.

Con una variada selección de filmes, 5 largometrajes entre los que se encuentran dramas, thrillers y 1 cortometraje de cine independiente se presenta esta nueva cita de cine coreano que incluye obras maestras yque en esta edición rinde homenaje a una de las actrices más veneradas en Corea y en el extranjero y una de las figuras pioneras del cine coreano, Youn Yuh-jung (1947, Kaesong). Esta veterana actriz que ya en 1971 obtuvo el premio a mejor actriz en el Festival de Sitges por Mujer de fuego, (Woman of Fire) de Kim Ki-young, y desde entonces ha ido cosechando premios como en 2021cuando obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la película Minari, Historia de mi familia. En 2010 logró entre otros premios la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La película Minari, historia de mi familia (2020, Lee Isaac Chung), con la que la actriz Youn Yuh-jung obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto, recibió seis nominaciones a los premios Oscar de 2021, entre esta mejor película, mejor director (Chung) y mejor actor (Yeun). Youn Yuh-jung fue también premiada en 2021 con el BAFTA a mejor actriz de reparto y en los premios del sindicato de actores. La película ganó el premio a mejor cinta en lengua no inglesa en la 7 edición de los Goblos de Oro. El Film es una versión semi-autobiográfica de la propia infancia de Chung, la trama sigue a una familia de migrantes surcoreanos que intentan triunfar en la América rural durante la década de 1980.

Mujer de Fuego (Woman ofFire, 1971, Kim Ki-young) marcó el inicio de la carrera de Youn Yuh-jung. Esta película forma parte de la trilogía de remakes con Housemaid (1961) y Woman of Fire (1982), con el mismo título,de Kim Ki-young (1919-1998), uno de los grandes maestros del cine coreano. En ella Youn encarna una ¨mujer fatal¨ con la que ganó entre otros el premio a mejor actriz en el Festival de Sitges. La película narra la vida de un compositor y su esposa, que viven en una granja de pollos, se ve alterada cuando una mujer fatal se suma a su hogar.

Abuela Gye-chun (Canola, 2016, Director Chang) es un conmovedor drama ambientado en en Jeju en el que Gye-chun (Youn Yuh-jung), una anciana buceadora de la isla de Jeju, se reúne con su nieta Hye-ji, desaparecida desde hace 12 años. El director de la película que usa como seudónimo Director Chang (Yoon Hong-seung) quería mostrar una película en la que el público pudiese identificarse.

The Bacchus Lady (2016, E J-yong) aborda un tema potencialmente sórdido, que va más allá de la prostitución de personas mayores y explora la soledad, la muerte y los problemas sociales.Las damas Bacchus llevan el nombre de una bebida energética que venden a hombres mayores a cambio de sexo. Youn Yuh-jung en el papel de So-young (juego de palabras)encarna a una de estas damas.

Mujeres del Bosque (Ladies of the Forest, 2016, Kim Cho-hee). Este cortometraje de cine independiente está protagonizado por Youn Yuh-jung y cuenta una historia de amor que es una adaptación del cuento tradicional coreano llamado ¨El hada y el leñador¨.

Nido de víboras (2020, Kim Yong-Hoon) es la ópera prima del director. Se trata de una adaptación de la novela de Keisuke Sone.Obtuvo entre otros premios, el premio del jurado en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2020.

En palabras de Oh Ji-hoon, director del Centro Cultural Coreano en España, esta edición desea resaltar el trabajo de cada interpretación en las distintas películas destacando como no, los distintos papeles de Youn Yuh-jung y su trayectoria a lo largo de su filmografía.

Descubriendo a Youn Yuh-jung

Youn Yuh-jung nació en Kaesongen 1947. Su padre murió a edad temprana, por lo que creció rodeada de mujeres, su madre y dos hermanas, con las que se trasladó a Seúl. Estudió lengua y literatura coreanas en Hanyang University, y comenzó su despegue interpretativo en 1971, con la cinta Mujer de Fuego (Woman of Fire), que le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Sitges. El propio Ki-Young volvió a dirigirla al año siguiente en The Insect Woman.

Se casó con Jo Young-nam en 1975 y emigraron a Estados Unidos. Se produjo un paréntesis en su trabajo de actriz, época en que tuvo a sus dos hijos. Tras su divorcio retomó su carrera interpretativa y destacó por su papel en Mother (1985).A partir de 1995 comenzó a trabajar en series televisivas junto al cine y sorprendiendo al público por sus variados registros interpretativos y su solidez a la hora de actuar.

En 2018 regentó un restaurante en la isla de Tenerife, era parte de una reality llamado Youn´s Kitchen que se instalaba en una localización distinta en cada temporada, lo hizo también en Indonesia y llegó a Garachico, isla más grande de las Islas Canarias para poner en marcha un restaurante especializado en bibimbap. Experiencia que compartió con personalidades como Jung Yu-mi, famosa por su papel en la película Train To Busan, ‘Ladies of the Forest (Mujeres del Bosque), etc.