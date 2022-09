La famosa creadora de contenido en comida saludable Vanessa Venturas ofrece una larga lista de recetas con legumbres en su perfil de Instagram Emprendedores de Hoy

A lo largo de los años, se ha ido tomando cada vez más conciencia acerca de los beneficios que ofrece alimentarse a base de vegetales y verduras. En toda la gama de posibilidades que hay dentro de estos alimentos que proporciona la naturaleza se encuentran las legumbres, un elemento que cada vez más forma parte de la alimentación a día de hoy.

En cierto sentido, se puede decir que las legumbres siempre han estado de moda y lo siguen estando hoy en día. Y no es para menos, dadas las excelentes características y propiedades que estas contienen. Vanessa Venturas, amante de la comida saludable, ofrece desde su cuenta de Instagram @cocinandomelavida una gran variedad de deliciosas recetas a base de legumbres, que pueden resultar muy interesantes.

Legumbres: el alimento que no pasa de moda Las legumbres son, de hecho, uno de los alimentos más comunes e importantes de la dieta mediterránea. De hecho, tienen un alto valor en esta zona del mundo, por lo que muchas recetas la incorporan. La razón es que se trata de un alimento que tiene un alto contenido en fibra y proteínas, por lo que se consideran muy nutritivas. En otras palabras, las legumbres son muy valiosas y completas a nivel nutricional.

Además de ser una buena fuente de proteínas, también son capaces de aportar hidratos de carbono, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas y minerales como magnesio, calcio, potasio, hierro, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B y más. Estas son algunas de las razones por las que los expertos recomiendan comerlas al menos de 3 a 4 veces por semana y el motivo por el cual vuelven a estar tan de moda hoy en día.

Excelentes recetas para preparar en esta temporada La llegada del otoño hace que, en definitiva, el cuerpo pida un cambio en la alimentación, dando más protagonismo a los deliciosos platos de cuchara. En este sentido, las legumbres son una maravillosa opción para preparar ricos platos esta época del año, ya sea en pucheros, potajes o guisos, ofrecen una deliciosa manera de disfrutar del otoño mientras se incorporan nutrientes al organismo.

Ahora bien, si no se tiene claro qué platos preparar a base de legumbres, en la cuenta de Instagram de Vanessa Venturas @cocinandomelavida, se pueden encontrar interesantes recetas muy fáciles de preparar. Un ejemplo es su receta de lentejas con chorizo de la abuela, un rico plato que a todos transporta a la infancia y que, sin duda, cualquiera podrá disfrutar solo o en familia. También está su receta de garbanzos con cherris y feta hecha al horno, sumamente deliciosa, saludable e ideal para los días de otoño. Y finalmente, se puede mencionar también su extraordinaria receta de burritos, famosa entre los más jóvenes, en la cual las protagonistas indiscutibles son las alubias rojas, acompañadas por supuesto de muchas verduras frescas.

Todas estas recetas y muchas más se encuentran disponibles en el perfil de Instagram de Vanessa Venturas @cocinandomelavida. En cada una de ellas, las personas podrán encontrar una lista detallada de los ingredientes y las cantidades para su preparación, de manera que ya no hay excusas para no disfrutar de este otoño con todos los beneficios que las legumbres tienen para ofrecer.



