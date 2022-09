Noches de gastronomía y espectáculo musical en Sitges, Barcelona. ZAK Rendez Vous Restaurante

La calidad en gastronomía mediterránea es una cualidad distintiva en algunos restaurantes catalanes.

En Sitges, uno de sus establecimientos combina lo mejor de la cocina y la música, con espectáculos musicales en vivo, que brindan un toque único a la experiencia de sus visitantes.

Se trata de ZAK Rendez Vous, un lugar que ofrece la combinación perfecta entre un espectáculo musical de alto nivel y un menú con lo mejor de la cocina mediterránea. Todo esto, acompañando por un ambiente exclusivo y un servicio sumamente atento, para garantizar una velada exquisita.

Un restaurante con show musical incluido para una ocasión especial Desde su apertura, ZAK Rendez Vous se ha catalogado como un restaurante show musical, que trae consigo lo mejor de la cocina mediterránea gourmet, acompañada por un espectáculo musical de alta categoría. Al anochecer, la jornada en este restaurante empieza a partir de las 20:30 horas, donde los clientes ya pueden empezar a degustar la cena, conformada por degustación de entrantes, un plato principal a elegir y su respectivo postre, junto con algunos primeros avances del espectáculo.

Sin embargo, el espectáculo, como tal, no arranca hasta después de la cena, e incluye covers y versiones de los mejores éxitos musicales. Desde música de la década de 1980, hasta grandes temas actuales, todos interpretados de la mano de grandes artistas y cantantes reconocidos, algunos de los cuales han participado incluso de shows televisivos como «La Voz Francia», «Tu cara no me suena todavía», entre otros. Además, algunas presentaciones incluyen espectáculos escénicos alternativos, como bailarines y artistas drag queen invitadas, entre otras novedades.

Todas estas experiencias se pueden acompañar con el amplio repertorio de bebidas que ofrece su menú. ZAK Rendez Vous cuenta con una surtida variedad de copas, que incluyen vinos y cócteles exclusivos de la casa, los cuales representan un excelente complemento para acompañar cada presentación musical.

Una experiencia culinaria única en un ambiente gay friendly El menú y los shows musicales constituyen el atractivo principal en ZAK Rendez Vous, pero estas cualidades, al mismo tiempo, vienen aderezadas por un excelente ambiente, servicio y ubicación para los visitantes. Este restaurante se localiza en pleno centro de Sitges, a pocos metros de la playa, y cuenta con una novedosa ambientación en estilo barroco, que acoge con calidez y calidad en el servicio a todo tipo de visitantes, desde público familiar hasta grupos de amigos, compañeros de oficina o parejas que vienen por una cena romántica. Sus propietarios, además, destacan que sus instalaciones ofrecen un entorno LGBTI friendly, lo que, en conjunto, hace de este establecimiento un espacio ampliamente inclusivo.

La combinación de todos estos atractivos ha hecho de este restaurante un referente en la ciudad, con una puntuación de 5 estrellas en Google y cientos de reseñas positivas, las cuales recomiendan este sitio como uno de los mejores en la localidad de Sitges, para disfrutar una experiencia musical y gastronómica única, diferente y del más alto nivel.