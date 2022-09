¿En qué consiste el programa Perros de Asfalto?

Los animales de compañía son tan importantes para el desarrollo de una vida sana que algunas alternativas de terapia los utilizan para tratamientos de diferentes patologías físicas y mentales.

Una mascota representa un apoyo para sus propietarios, por lo que es indispensable que aprenda a comportarse en diferentes espacios para que no experimente episodios de estrés durante sus estancias dentro y fuera del hogar. La Asociación Española de Perros de Apoyo (AEPA) en su programa Perros de Asfalto, se enfoca en capacitar a los caninos y a sus humanos en el aprendizaje de estrategias para desenvolverse con tranquilidad en la ciudad.

Un curso especializado en el comportamiento canino El asfalto es un material al que ningún perro está acostumbrado, por lo que no representa para ellos un hábitat seguro. Los propietarios no suelen reconocer su incapacidad natural para aceptar salidas a pasear en entornos urbanos con pocas zonas verdes, por lo que no dedican el tiempo suficiente a que se adapten al asfalto y a los ruidos de las calles. AEPA espera que, al finalizar el programa Perros de Asfalto, las mascotas inscritas aprendan a comportarse en la ciudad y sus propietarios reconozcan cómo hacer frente a alguna situación que pueda salirse de control cuando se encuentra fuera de casa.

La inscripción a este programa incluye el acceso directo a la plataforma Perros en Red, en la cual es posible enviar consultas y recibir contenidos específicos, asesorados por la experta en comportamiento canino Paloma García. El curso se puede realizar tanto de manera presencial, como online. El formato presencial se compone de varias sesiones individuales donde se tratan los casos particularmente, también constan varias sesiones grupales donde poner en práctica lo aprendido individualmente y asesorías online, donde se verá toda la teoría necesaria. En el formato online hay varias asesorías individuales en directo, hay seguimiento individualizado y asesorías online. Lo único necesario para iniciar con el proceso de formación es el carné completo de vacunas y la disposición para aprender de los instructores expertos.

Comportamiento canino a favor de la tranquilidad AEPA espera que su conocimiento en entrenamiento para perros de apoyo emocional y de ayuda terapéutica pueda aplicarse a la formación de mascotas que buscan compartir tiempo de calidad con sus propietarios, incluso si habitan en espacios urbanos con mucho ruido y actividad. Las personas interesadas en formar parte del programa Perros de Asfalto deben acceder a la página web de la empresa y solicitar información más detallada sobre el curso. La Asociación Española de Perros de Apoyo espera que las mascotas logren un mejor comportamiento fuera del hogar y sus propietarios se sientan más tranquilos sacando a pasear a sus perros por su barrio.