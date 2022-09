Tras la Campaña de FSIE Madrid, la Consejería amplía el complemento de tutoría a la Concertada Comunicae

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 13:06 h (CET) Tras una larga campaña que FSIE Madrid comenzó en otoño de 2021, la Consejería aprueba un complemento individual a los tutores, una de las reivindicaciones clave que se ha reclamado a lo largo de estos meses Fsie Madrid ha mantenido hoy una reunión en la Consejería de Educación, con el nuevo Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Jorge Elías de la Peña y la Viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Rocío Albert en la que han participado el resto de sindicatos.

De esta reunión, surge el abono del complemento de tutoría para todos los docentes de educación concertada que ya percibían sus compañeros de la escuela pública. Desde FSIE Madrid han reivindicado estos complementos individuales por los que llevan luchando en su campaña Público/Concertada durante más de un año.

Las mejoras para los trabajadores de la Educación Concertada serán abonadas a partir de 2023.

Nuevo complemento de tutoría para docentes de la educación concertada que se abonará a partir de enero de 2023. La subida salarial anunciada para todos los docentes en pago delegado, subida que aumentará el complemento autonómico en: 90 euros para profesores y 75 euros para maestros, el aumento del mismo se producirá a partir de enero de 2023. Nuevo complemento de productividad, para aquellos docentes que cumplan una serie de requisitos aún por determinar por parte de la Consejería y que, en principio, se abonaría al final de curso en un único pago. Desde FSIE Madrid quieren agradecer a todos los que han firmado sus reivindicaciones durante todo el curso anterior en todos los centros y todas las mesas en las que estuvieron en la calle en su recogida de firmas. Esta iniciativa les llevó el pasado 31 de mayo a la entrega de firmas ante la Consejería de Educación. El apoyo de todos, docentes y no docentes ha sido fundamental para llegar a este punto, el esfuerzo de todos empieza a dar su fruto.

Sin embargo, no se puede olvidar que todavía quedan muchos complementos que sus compañeros de la pública están disfrutando y aún no se han trasladado a la educación concertada. Es por ello, que seguirán luchando para que sigan llegando mejoras equitativas para la Educación Concertada.

Desde este modo, seguirán trabajando en las reivindicaciones que vienen reclamando y que creen son justas para los trabajadores de la Educación Concertada.

Pago de complementos individuales Acceso a la Jubilación parcial Inclusión del PAS en pago delegado Remuneración completa para los sustitutos Constitución de la mesa de Concertada Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.