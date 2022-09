Eventos híbridos, el éxito de compaginar la presencialidad y la organización online

Con la llegada de la pandemia muchos de los eventos presenciales a los que estábamos acostumbrados, pasaron a transformarse en eventos 100% online. Esto trajo consigo importantes beneficios en un comienzo, ya que la imposibilidad de hacer reuniones masivas de personas impedían que muchos eventos importantes se hubiesen realizado y, por consiguiente, que se hubiesen tenido que cancelar.

Desde ferias, eventos corporativos, presentaciones de marcas, etc, todo pasó a realizarse a través de una pantalla. Sin embargo, la pandemia ya ha dejado ver la luz de la vuelta a la normalidad, y la mayor parte de ámbitos de nuestra vida ya han vuelto a la normalidad. Por tanto, es lógico pensar que los eventos presenciales van a volver a nuestras vidas, y de hecho ya lo están haciendo. Así, se hace necesario compaginar esa parte presencial con todos los beneficios que ofrece un entorno online o virtual.

50% presencial, 50% online

En esta vuelta a la normalidad, no deberíamos olvidar todo lo que ha hecho por nosotros la digitalización y el poder haber llevado a cabo eventos online con éxito total y garantías. Gracias a este tipo de eventos, no solo es posible reunirse multitud de personas, sino que además estas pueden ser de cualquier parte del mundo, eliminando barreras geográficas.

Para muchos eventos, el atraer un público que sea de distintas partes del país o incluso del mundo, es algo muy necesario y provechoso para su empresa, o en general para el éxito del proyecto, por lo que esto solo es posible gracias a la realización de eventos online.

Organización de un evento online

Tradicionalmente existen personas encargadas de la producción, realización, puesta en marcha, protocolo, etc, de cualquier evento presencial. Sin embargo, para muchos aún es desconocido cómo se puede llevar a cabo un evento online con todas las garantías y el respaldo de alguien que nos ayude.



Para esta labor, existen por suerte plataformas que nos facilitan la vida para llevar a cabo la organización de eventos online a la vez que son 100% administrables por nosotros. Por poner un ejemplo, dentro del mercado de organización online, destaca esta empresa de organización de eventos online, una plataforma como BvirtualB que nos ayuda a gestionar todo nuestro evento a medida.

Eventos híbridos: lo mejor de ambos mundos

Es importante y muy provechoso el que existan eventos que compaginen y complementen el evento online con una organización presencial, aportando lo mejor de estas dos versiones para conseguir que nuestro evento sea todo un éxito.

Los eventos presenciales siguen aportando grandes ventajas como son el posibilitar en una empresa el networking cara a cara, algo que a pesar de las nuevas tecnologías y sus avances, siempre sigue aportando confianza y calidez humana.

Otra de sus ventajas es que permite que en eventos de presentación de producto, por ejemplo, otorga ese plus al poder ver de cerca y tocar el producto en cuestión, lo que en gran parte de ocasiones se traduce en que más compradores se interesen por él o que directamente aumenten las ventas gracias a ese evento.

Eventos online: ahorro económico y sostenibilidad

No obstante, la organización de eventos online no se queda atrás, y es que para que un evento sea todo un éxito, lo más recomendable es combinar estas dos aristas. Los eventos online, además de facilitar el llegar a más personas en todo el mundo porque se eliminan esas barreras de espacio, también disminuye los costes de producción con su consiguiente ahorro. Gracias a esta modalidad, el gasto en puestos físicos, materiales, etc, que conlleva desaparece.

A su vez, este ahorro económico también se traduce en sostenibilidad, ya que sin duda el que no se generen más residuos innecesarios, consigue que seamos mucho más responsables con nuestro medio ambiente, aportando un claro beneficio para nosotros y todo el mundo.

Por último, cabe mencionar que otro de los mayores beneficios, trata sobre los resultados. Si hay algo que esperamos saber cuando organizamos un evento, es si ha funcionado, por lo que hacer un evento online nos facilita a la hora de obtener estadísticas de medición para conocer el éxito del mismo.



En definitiva, la combinación de ambos modelos de tipo de organización, conseguirá que tu evento sea todo un éxito, uniendo los beneficios de la presencialidad con la de realizar eventos online.