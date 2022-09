Todo lo que debes saber para empezar a jugar pádel Con estos consejos, seguro aprenderás a dominarlo mucho más rápido de lo que crees Redacción

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:22 h (CET) El pádel es un popular deporte de origen mexicano, que es particularmente famoso en España y también en Argentina. Sin embargo, eso no quiere decir que todos lo jueguen, pero nunca es tarde para empezar. Lo primero que hacen muchos jugadores principiantes es ingresar a sitios como https://www.padelot.com/ para conseguir la ropa, las raquetas y cualquier otro accesorio para poder jugar. Pero, si quieres saber exactamente qué se necesita, hoy te contaremos todo lo que debes aprender para empezar a jugar pádel desde cero.

¿Qué necesito para jugar al pádel?

Todo lo que necesitas es una raqueta de pádel y una pelota. Una cancha sería ideal, pero una pared al lado de una superficie de concreto puede ser útil, si apenas comenzamos. Todos los jugadores que ahora participan en el WorldPadel Tour en algún momento fueron novatos también.

Asegúrate de usar los zapatos adecuados en la cancha y ropa deportiva. Necesitas zapatillas que no tengan suelas negras, que ofrezcan un gran agarre y puedan marcar permanentemente la cancha.

¿Cómo elegir una raqueta de pádel? La mejor manera de encontrar la raqueta perfecta es mediante prueba y error. Lo principal a considerar es el tamaño del mango o empuñadura. Elige un tamaño de agarre cómodo, pues si es demasiado grande, tendrás que agarrar la raqueta con demasiada fuerza y tus antebrazos se cansarán.

¿Eres nuevo en el juego y dudas en gastar mucho dinero en una raqueta? Pregunta a tus amigos si tienen una raqueta de pádel que no utilicen, cuando empieces a trabajar en el juego.

¿Cómo sostienes tu raqueta?

Las raquetas o palas de pádel se dividen en tres clases según su forma: híbridas, las redondas y las de forma de diamante.

Híbridas o con forma de “lágrima”: su objetivo se centra en que tengas el mayor equilibrio posible entre potencia y control

Redondas: Estas son ideales para principiantes, pues destacan por su fácil manejo y buen control

Forma de diamante: Estas podrían ser para jugadores más experimentados, pues se utilizan para juegos más agresivos

¿Cómo puedo obtener buenos resultados en el pádel?

Si eres un verdadero principiante y solo juegas por diversión, está perfectamente bien anotar como cualquier otro deporte. Se otorgan puntos a los jugadores que mantienen el balón dentro del alcance, sin tocar la red durante el juego. Un mantra útil para repetir es jugar partido tras partido. El pádel es muy similar al tenis, pero vale la pena considerar sus diferencias principales para entender cómo funciona este deporte.

¿Qué debo evitar para no parecer un completo novato en la cancha?

No te subestimes. Asegúrate de estar del mismo lado que tu oponente cada vez que la pelota rebote. También es importante asegurarse de que ambos jugadores estén al tanto de la puntuación.

Sé estratégico. No intentes golpear la pelota lo más fuerte posible. En su lugar, apunta estratégicamente la pelota sobre la red. La concentración y técnica son más importantes que la fuerza.

Sal y practica en las calles. La mayoría de las ciudades y sistemas de parques españoles tienen espacios abiertos que son gratuitos y abiertos al público, donde podríamos practicar pádel o cualquier otra actividad deportiva.

Eventualmente, intenta jugar con personas que sean mejores que tú y que tengan mayor experiencia para que aprendas de ellos.





¿Qué puedo hacer fuera de la cancha para mejorar aún más?

Los entrenamientos de cardio, HIIT y sprint son tus mejores compañeros para ayudarte a alcanzar la velocidad que necesitas en la cancha, rápidamente y en menos tiempo. Otros suplementos de acondicionamiento físico grupal son Pilates (para el desarrollo del núcleo) o yoga.

Si te gustan los deportes, como el voleibol, el golf, el tenis, el fútbol o el baloncesto todos tienen algo en común con el pádel y es que seguro aprenderás a dominarlo mucho más rápido de lo que crees; especialmente gracias a portales como Padelot donde podemos ver todo lo que se necesita para empezar a jugar.

