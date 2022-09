miMaO dispone de una gran variedad de zapatos cómodos para la oficina

La comodidad es esencial para la elección del calzado ideal para llevar a cabo actividades cotidianas, como el trabajo. No obstante, conseguir un zapato cómodo para la oficina no es siempre una tarea sencilla, sobre todo en las colecciones destinadas a las mujeres por su estética particular.

Una marca especializada en el sector que ha ganado reconocimiento por ofrecer una solución efectiva a este problema es miMaO. Su colección Urban se inspira en la mujer actual que quiere verse estilizada y descansada para llevar a cabo las tareas del día con holgura y precisión.

Calzado femenino de calidad con tecnología confort Ante el caos y el estrés actual, conviene utilizar calzado con una fabricación ligada al confort para tener una jornada productiva y finalizar el día con los pies saludables. La colección Urban de miMaO cumple con estándares de calidad altos y ha pasado por un proceso de análisis antes de llegar al mercado y ha sido desarrollada por un equipo de artesanos experimentados.

Gracias a la calidad de los materiales utilizados, el cuidado en la creación de cada zapato y un proceso de producción que prioriza aspectos como la comodidad se garantiza que ninguna pieza genere fricción molesta en los pies, talones o tobillos ni produzca dolor al caminar en la oficina o de vuelta a casa.

Esto se debe a la tecnología ultra confort que ha implementado miMaO en todo su calzado, lo que consiste en una gota de gel que protege el metatarso y cumple con la función de reducir significativamente el impacto provocado por cada paso en diversos tipos de terreno. Asimismo, facilita la transpiración y contribuye a la ligereza y flexibilidad de cada zapato.

Calzado cómodo para ir al trabajo La salud de los pies repercute en todo el cuerpo. Por lo tanto, seleccionar un calzado cómodo para trabajar resulta oportuno para reducir la sensación de cansancio, mejorar la postura y evitar problemas en los pies y las articulaciones.

La colección Urban de miMaO se adapta a todos los gustos, por lo que dispone de los zapatos de tacón en gran variedad de colores, tallas y tamaño de tacón (bajo, medio y alto). Estos combinan con cualquier conjunto de ropa y aportan un toque elegante y vanguardista que suma a la estética de toda mujer.

En cuanto a otros diseños, la colección cuenta con modelos clásicos con tacón y plataforma, zapatos de tacón de aguja, tacón de chupete, tacón con puntera, tacón elefante y con cuña interna, entre otros. Además, dispone de zapatos de piel metalizada, con adorno e incluso con inspiración animal print y textura de serpiente. Entre los materiales de la colección están la napa, el ante, el charol y el serraje. Estos facilitan que se eviten callosidades, espolones, juanetes y otras deformidades en los pies.