The Indian Face entra en Argentina con productos que siguen la moda urbana

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Tanto la ropa deportiva como los complementos como las gafas de sol han pasado a formar parte de la cotidianidad de muchas personas que los acogen como parte de su estilo personal y esencia, siguiendo la moda urbana. Por ello, son cada vez más notorios los casos de éxito de empresas que apuestan por este tipo de productos para afianzarse en el mercado nacional e internacional.

Una de esas iniciativas es The Indian Face, que entra en Argentina con gran furor por la calidad de sus productos. Esta marca española ha obtenido gran popularidad en este territorio llegando a nuevos públicos que han mostrado predilección por sus camisetas, sudaderas, gorras, gafas de sol y máscaras de esquí.

The Indian Face triunfa en Argentina En España, The Indian Face es una compañía reconocida que se ha establecido con contundencia desde hace más de 15 años. La marca ha resaltado por su espíritu aventurero y amante del deporte que combina diseños impactantes con materiales de la más alta calidad. Ahora, con su estrategia de expansión han llegado a uno de los países más grandes de Sudamérica, se trata de Argentina, nación que cuenta con 45 millones de habitantes y ha mostrado gran interés por su catálogo de productos.

En dicho país, la marca ha empezado a vender en cantidades sumamente considerables, llegando incluso a romper stock por la avalancha de ventas alcanzada en tiempo récord. Dicha tendencia al alza podría explicarse por el buen boca a boca de sus clientes en ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario y por una acertada estrategia de promoción que despierta el interés colectivo al apelar a la libertad y la adrenalina.

Moda urbana y complementos de alta calidad en Argentina The Indian Face se inspira en el espíritu guerrero Indian y ha creado colecciones de ropa y complementos orientadas a los amantes del deporte y la aventura. Por ello, sus diseños son usados por deportistas de alto rendimiento y promueven hábitos saludables como el ejercicio y la actividad deportiva. Sus camisetas y sudaderas, por ejemplo, son muy resistentes al estar fabricadas 100 % en algodón y se comercializan en diversos colores.

Por su parte, las gafas de sol de esta firma española han propiciado que su crecimiento en Argentina sea cada vez más notorio, ya que combinan una estética atractiva con la funcionalidad más óptima para los más exigentes en cuanto a eficiencia y calidad. Las mismas se ofrecen a precios competitivos y tienen la particularidad de adaptarse a cualquier estilo.

Ocurre lo mismo con sus gorras que incluyen estampados coloridos que invitan a disfrutar la vida y disponen de materiales que garantizan su larga vida útil. Por otro lado, sus máscaras de esquí siguen las últimas tendencias de la moda y ofrecen protección total para disfrutar de actividades al aire libre en entornos bajo cero.



