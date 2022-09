Made in Málaga inicia una nueva etapa junto a Lidertia Consultores en la comercialización en el canal digital y tradicional de la cartera de productos y servicios Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Cada vez más empresas apuestan por las soluciones tecnológicas debido a que este tipo de programas permiten mejorar la gestión de los recursos en el sector industrial.

En Made in Málaga, un centro de negocios que promueve el crecimiento de las empresas malagueñas, la prioridad es lograr acuerdos en función de la cooperación social y el desarrollo local. En ese sentido, los clientes pueden disfrutar de los beneficios del acuerdo con Lidertia Consultores, lo que permite solicitar los servicios de la empresa PESYR I + D, enfocados en la gestión y telecontrol de procesos.

La comercialización a través del canal digital, impulsada por el acuerdo entre Made in Málaga y Lidertia Consultores El acuerdo entre Made in Málaga y Lidertia Consultores representa el inicio de una nueva etapa en los procesos de comercialización tradicional y digital para una empresa como PESYR I + D. Con una cartera que incluye productos y servicios de calidad, los clientes pueden acceder a sistemas de gestión enfocados en lograr el máximo rendimiento.

En el caso del telecontrol, los equipos y soluciones informáticas que ofrece la empresa malagueña permiten controlar las instalaciones desde cualquier dispositivo inteligente. De esa manera, es posible consultar de forma sencilla el estado de cada proceso y sus históricos de funcionamiento mediante la recepción de avisos automáticos.

Al contar con un sistema de telecontrol eficiente, las empresas tienen mayor facilidad para detectar averías y tomar las decisiones oportunas para garantizar el rendimiento de cada equipo. La ventaja de este servicio es que es adaptable a las necesidades de cada empresa, por lo que se trata de una alternativa fiable para implementar en distintos proyectos.

Las ventajas de los sistemas de telecontrol Uno de los sectores que se ha visto beneficiado por la implementación de soluciones tecnológicas es la gestión de puertos, mediante soluciones que priorizan la optimización de la productividad. En consecuencia, el telecontrol analiza exhaustivamente la probabilidad de sufrir incidentes, así como también la aplicación correcta de intervalos de mantenimiento.

Por otra parte, los sistemas de telecontrol pueden utilizarse en las plantas de energía solar, con un sistema de vigilancia que alerta de posibles fallos, averías o deficiencias. Durante todo el proceso, la aplicación muestra el funcionamiento de la planta en tiempo real, además de elaborar informes periódicos para evaluar los niveles de producción.

El sistema de telecontrol eficiente que implementa PESYR I + D cuenta con la ventaja de que las personas pueden gestionarlo desde cualquier PC o dispositivo móvil con acceso a navegación web. Por tal motivo, los clientes podrán acceder a los servicios de esta empresa próximamente, a través del centro de negocios Made in Málaga.



