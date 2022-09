¿Por qué reparar HP con el servicio de Reparar Ordenadores?

Todos los elementos de los ordenadores portátiles están conectados a la placa base, que es la encargada de recibir y gestionar la corriente, la entrada y salida de datos, la señal de vídeo, entre otras funciones. Entre los componentes, destacan el procesador, memoria, disco duro, teclado, pantalla, cables, carcasas y tornillos.

Cuando un dispositivo presenta problemas, como no encender, puede deberse a una placa base defectuosa. Lo más recomendable es acudir con profesionales que se encarguen de realizar un diagnóstico y determinar si es posible reparar los componentes que fallan.

Una opción es contratar los servicios Reparar Ordenadores. Esta empresa cuenta con un equipo especializado en reparar HP de diferentes modelos, independientemente del problema que presente la placa base.

¿Por qué reparar la placa base implica un gran ahorro? Contrario a lo que comúnmente se piensa, las placas base de los ordenadores portátiles HP fallan con cierta frecuencia. Cuando esto ocurre, normalmente se presentan algunos problemas. Por ejemplo, el portátil puede que no se encienda o no se muestre la pantalla, se bloquee de manera constante, no cargue, entre otros.

La solución ideal sería retirar la placa base para sustituirla por una nueva. Pero el problema principal de esto es que una placa base para un ordenador portátil HP tiene un coste económico muy alto. Oscila, generalmente, entre los 280 y 400 euros. Con estos precios, en la mayoría de las ocasiones el propietario decide cambiar su portátil por uno nuevo.

En estos momentos, cobra gran importancia el papel de los técnicos electrónicos. Estos profesionales saben identificar todos los componentes de una placa base y para qué sirve cada uno. Esto les permite localizar el problema y ejecutar, de ser posible, una solución, lo cual supone un importante ahorro para los propietarios.

Reparar HP, con la ayuda de Reparar Ordenadores En Reparar Ordenadores cuentan con un equipo de especialistas en reparar portátiles HP. Consiguen aportar soluciones a los problemas de placa base presentados en Pavilion, ProBook, Envy y otros modelos, a un precio justo.

El técnico se encarga de desmontar por completo el portátil para extraer la placa base. Una vez desmontada, realiza diferentes pruebas para localizar el error.

Al conseguir su objetivo, procede a efectuar las reparaciones necesarias para que vuelva a funcionar de manera correcta. Cuando se termina la reparación de la placa, monta nuevamente las piezas y realiza las pruebas necesarias para asegurarse de que todo está en orden. De este modo, evita que el cliente tenga que cambiar su portátil dañado.

El equipo de Reparar Ordenadores se encarga de reparar HP en un plazo aproximado de 15 días. Una vez entregado el dispositivo funcional, el cliente cuenta con una garantía de 3 meses que cubre la reparación o reparaciones efectuadas.