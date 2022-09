Telegim.tv, pioneros en clases virtuales para gimnasios y hoteles Emprendedores de Hoy

En ocasiones, los gimnasios, hoteles, polideportivos, etc. mantienen sus salas cerradas sin ninguna actividad disponible para los usuarios. Estos huecos se pueden rellenar instalando una pantalla con videoclases impartidas por un profesional, mediante los servicios de telegim.tv.

En 2008, la empresa fue pionera en proponer estas clases virtuales, con un concepto B2B (business to business) basado en la transmisión de las sesiones con un estilo similar al de la televisión. La plataforma automatizada puede ser instalada para coordinar cada clase cuando no hay profesor o para complementar las clases presenciales con recursos visuales en 3D y música. El sistema propone contenido para 14 disciplinas y resulta especialmente atractivo cuando se trata de ciclismo indoor virtual.

Una combinación de diversión y tecnología En el ciclo indoor o spinning virtual, disciplina estrella de Telegim.tv, hay disponibles algunas rutas visuales y la creación de gráficas por parte del instructor, además de la posibilidad de captar información de las bicicletas y/o usuarios de la sala.

El exciclista profesional Melcior Mauri es uno de los monitores de la modalidad y aporta todo su conocimiento para que cada clase sea divertida y de calidad profesional. Cada vídeo de clase completa ha sido grabado con una producción propia y con una estructura adecuada a las rutinas de los gimnasios.

Gimnasios, polideportivos y hoteles pueden disponer de la plataforma de fitness virtual al contratar los servicios de Telegim.tv, accediendo a la página web. En el portal, se pueden conocer diferentes packs, ajustados a la dinámica de cada negocio. Las producciones también pueden ser utilizadas para dinamizar clases de máster o eventos multitudinarios de ciclo indoor spinning.

Cada sesión será un encuentro para practicar fitness virtual con gran motivación. El monitor profesional se encargará de mantener a los participantes llenos de entusiasmo y ganas de cumplir el objetivo de llegar al final de la clase. A la vez, el sistema está diseñado para ejecutar la telemetría grupal, que consiste en la medición de la frecuencia cardíaca, la potencia-FTP y otros indicadores.

Más allá de la disponibilidad de cientos de sesiones musicalizadas de ciclo indoor, clasificadas por categoría, los monitores pueden crear sus rutas mezclando gráficas con vídeos y perfiles de cadencias e intensidades. Asimismo, los abonados en los gimnasios pueden disfrutar de los vídeos en casa a través del formato streaming Telegim Live.

Una máxima calidad en todas las disciplinas Caminatas virtuales, estiramientos, actividades dirigidas, boxeo, fitness boxing, abdominales, ejercicios aeróbicos, elíptica indoor, pilates, clases con step, Taichí, tonificación, yoga y muchas más son accesibles con una inversión muy asequible. Telegim.tv es una excelente opción para dinamizar cada clase y atraer cada día a más clientes a gimnasios donde se vibre al ritmo de la música, con recursos audiovisuales y apoyo motivacional.



