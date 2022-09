Vuelve la época para poder tatuarse, por Steel of Doom, el estudio de tatuajes Barcelona Emprendedores de Hoy

Una de las estaciones menos recomendadas para tatuarse es el verano, puesto que las temperaturas altas inciden en el tiempo de curación y se pueden crear infecciones.

Según los expertos, se debe evitar el calor, puesto que las heridas abiertas están expuestas a agentes externos. En cambio, a partir de otoño, es una buena temporada para hacerse tatuajes, tal como comenta el estudio tatuajes Barcelona, Steel of Doom.

¿Por qué se deben evitar los tatuajes en verano? Sin importar su tamaño, el tatuaje es un procedimiento estético que requiere un tiempo determinado para curarse; en la primera semana pierde la capa exterior como una herida y luego se forma la epidermis, proceso que tarda hasta un mes. Dependiendo de los agentes externos, la zona se puede inflamar o infectar, es por ello que se debe ejecutar un cuidado riguroso para evitar posibles complicaciones.

Un aspecto que algunas personas no toman en cuenta es la temperatura, si el clima es muy cálido, el tatuaje se expone a sudoración y fluidos corporales que retrasan su proceso de sanación. Además, en las vacaciones se suelen asistir a lugares como playas, piscinas, lagos y jacuzzis; como el tatuaje no deja de ser una herida abierta, al entrar en contacto con el agua pública, puede contraer infecciones bacterianas, por microbacterias y desarrollar queloide. Los rayos UV son otro problema que afectan proceso de curación, incluso después de que esté curado se debe cuidar con protección para evitar las manchas.

Tatuajes en otoño con profesionales en Barcelona Si bien, el clima es un aspecto relevante a considerar, hay quienes desconocen la importancia de la temporada para su curación. Algunos tatuadores aseguran que en el verano aumentan la cantidad de clientes, puesto que las vacaciones impulsan a las personas a realizarse un recuerdo del momento, sin pensar en cómo va a sanar. Para evitar estas posibles complicaciones, los especialistas de Steel of Doom recomiendan esperar a finales del mes de septiembre, ya que es la temporada adecuada para tatuarse. Antes que el invierno, el otoño permite utilizar una capa de ropa poco ajustada que protege la pieza, asimismo, el sol disminuye y el clima es más templado.

Steel of Doom es un estudio tatuajes ubicado en Barcelona que cuenta con una gran variedad de artistas especializados en estilos como el realismo, retratos, black work y neo tradicional. En su plataforma web cuentan con líneas de contacto para cualquier consulta.



