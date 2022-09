Cómo y por qué pasarse a una menstruación sostenible Emprendedores de Hoy

Cada año, se generan toneladas de desechos solo en productos sanitarios para la regla, principalmente de compresas y tampones desechables que, una vez utilizados, se convierten en un factor contaminante del medioambiente.

Si bien en el mercado actual hay varias opciones más allá de las compresas, la mayoría de las mujeres en edad fértil todavía no están concienciadas con este cambio y es necesario que conozcan las innovaciones en el mercado de la menstruación sostenible.

Es por esa razón que la firma Xula ha lanzado una línea de bragas menstruales. Esta es una compañía que promueve una menstruación sostenible, con el uso de un producto que, además de efectivo, es ecológico. Estas representan ahora mismo una de las mejores alternativas para una menstruación amigable con el medioambiente.

Motivos por los cuales pasarse a una menstruación sostenible Se estima que, en promedio, las compresas utilizadas por cada mujer durante la menstruación suponen alrededor de 60 kilogramos de residuos, a lo largo de toda su vida. Esto representa una cifra anual de cerca de 100.000 toneladas, que producen un impacto contaminante importante en el medioambiente. Los datos que presenta esta información no hacen más que reforzar lo que ya viene siendo un problema evidente y que hace que cada vez sea más necesario pasar a productos más ecológicos.

Estos productos deben ser capaces de garantizar que, en primer lugar, se generen menos desechos y se reduzca la huella medioambiental en este aspecto, pero que también sean efectivos en su función y accesibles económicamente. La necesidad de pasar a una menstruación más sostenible no es en este momento una cuestión de marketing o moda, sino una necesidad real ante la contaminación que los productos para la regla han causado y están causando hasta ahora.

¿Cómo pasar a una menstruación más amigable con el medioambiente? Hoy en día ya existen opciones en el mercado que no solo son muy efectivas, sino que además tienen una huella medioambiental mínima, representando una excelente alternativa frente a los productos tradicionales para la regla. Uno de los mejores ejemplos son las bragas menstruales y sostenibles de la marca Xula. Se trata de una opción sumamente cómoda y segura, además es más económica en comparación al resto de productos de higiene femenina. El concepto de esta firma está triunfando allá donde llega, por lo que ha llegado para quedarse.

Estas bragas son el match perfecto entre la braga menstrual y la compresa reutilizable, por lo que permite cambiar la compresa que va adherida a la braguita tantas veces como sea necesario y donde sea. Esto significa mucha más comodidad para las mujeres que con las bragas para la regla convencionales, que no se pueden cambiar en cualquier sitio. En cambio, con las braguitas menstruales de Xula sí se puede hacer.

Por otro lado, aunque a nivel económico parezca de entrada que son más caras que las braguitas menstruales actuales en el mercado, haciendo cálculos salen más económicas. De media, una mujer necesitaría 4 bragas de Xula para sus reglas, más unas 12 compresas de varios flujos. Por el contrario, las braguitas menstruales que no permiten cambio de compresa tienen que comprarse por unidades enteras. Teniendo en cuenta el precio promedio del mercado, los modelos de Xula suponen un ahorro de unos 40 € al año.

Además, también son exponencialmente más asequibles al compararlas con compresas o tampones. Aunque al principio la inversión sea mayor, a lo largo de los años, el gasto en productos desechables es muy superior. En este sentido, las cifras también dejan claro por qué se habla de menstruación sostenible. Suelen usarse unas 20 compresas y tampones durante la regla, lo que al final del año supone unas 260 unidades de residuos por persona, frente a las 4 braguitas de Xula, que pueden durar varios años incluso.

En una sociedad que cada vez toma más conciencia de la importancia de cuidar el medioambiente, productos como las bragas menstruales de Xula son una de las mejores opciones para quienes desean dar el salto hacia una menstruación sostenible. Ahora mismo, la empresa tiene disponible un pack hecho a medida para quienes se lanzan a probar esta opción ecológica, con descuentos muy interesantes. Más información sobre ello se puede encontrar en su sitio web.



