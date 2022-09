First Class, My Friend, el nuevo plan de Fooga Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Fooga lanza nueva colección y viene cargada de rollazo.

Fooga presenta su nueva colección narrada a través de un discurso comprometido con la estética de la fotografía analógica, un arte caracterizado por su gran factor nostálgico y atemporal, siendo este último uno de los atributos que siempre ha caracterizado a la marca, sin olvidar la calidad y comodidad de sus prendas, que cuentan con una producción y diseño que hacen que sean completamente únicas.

Con el lema “First Class, My Friend”, la colección presenta dos nuevos modelos de sus icónicas zapatillas, en esta ocasión con un carácter más retro, a las que se suman tres nuevas camisetas inspiradas en películas de los 90´s. En esta línea y como parte de la campaña, la marca española lanza una sesión de fotos que irradia descaro y buen rollo y que poco a poco desvelan con publicaciones que se pueden ver en su perfil de Instagram @foogaplan. Las fotos, protagonizadas por un chico y una chica, ponen de nuevo en alza los valores de una marca que desde que nace en 2016 defiende la moda unisex, en una búsqueda de la síntesis perfecta entre estética y practicidad, porque tal y como cuentan en su página web “para estar guapx, ya no hay que sufrir”. Ahora ellos se encargan de diseñar “prendas básicas que lleguen al armario para quedarse y que sean las que siempre encajen por la mañana.”

Fooga apuesta con Film Collection por la materialización del auge de lo vintage, en un llamamiento para disfrutar de los pequeños detalles y poner en valor la esencia de cada plan, porque la vida ya va demasiado rápido.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.