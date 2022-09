La importancia de los cursos baremables. Diferencias entre oposición y concurso-oposición Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para acceder a la administración pública mediante la modalidad concurso-oposición, se pueden realizar formaciones complementarias como los cursos baremables oposiciones. Estos sirven para mejorar la puntuación y, además, en diversas instituciones cuentan con valor curricular.

Además, la valoración de este tipo de formaciones en determinadas áreas puede darse en ámbitos en los cuales se evalúa a los candidatos a ocupar un determinado puesto según una escala de clasificación de méritos, es decir, tanto por nivel de conocimiento en algunas temáticas como por experiencia laboral.

Una de las plataformas especializadas en la temática es Opositer. La misma ofrece cursos puntuables y homologados para oposiciones de justicia, educación y sanidad, con el objetivo de mejorar los resultados en los procesos de selección.

Diversos cursos baremables para oposiciones La plataforma Opositer cuenta con una vasta experiencia en el dictado de cursos baremables para oposiciones. Los mismos están reconocidos conforme al Real Decreto 822/2021 como formaciones acreditadas para determinados procesos de selección de candidatos para puestos en el ámbito público.

En lo que respecta a las oposiciones de justicia, el portal ofrece capacitaciones para las áreas de auxilio judicial, gestión procesal y tramitación procesal. Las mismas se pueden realizar en modalidad 100 % online, desde un smartphone, tableta u ordenador portátil.

Por otra parte, en oposiciones a educación, se dictan instrucciones aptas para oposiciones a maestros de infantil, primaria y profesores de secundaria, formación profesional y escuela oficial de idiomas. Los mismos se enfocan en la tecnología y psicopedagogía, que son claves en los procesos de convocatorias para vacantes docentes; y estas cuentan con aval universitario.

Para las oposiciones a sanidad, se centran en personal no sanitario, donde se ofrecen cursos para quienes desean opositar para los cargos de celadores, administrativos y cocineros, entre otros. Estos valen para presentaciones en diversos Servicios de Salud autonómicos como el SAS, SESCAM, etc.

Cursos homologados con promociones y descuentos A nivel formativo, uno de los puntos más importante para las personas es la calidad tanto de los contenidos como del personal docente a cargo de impartir los conocimientos. No obstante, la relación precio-calidad también es determinante para cualquier área.

Tomando en cuenta eso, en Opositer, ofrecen diversas promociones y descuentos para aprovechar oportunidades de acceso a nuevos conocimientos. Por ejemplo, los docentes pueden acceder a tres cursos homologados de 125 horas con un importante descuento, con los que completan su baremo de méritos en el apartado de formación, a la vez que se ahorran unos euros.

Quienes desean prepararse para ingresar en una determinada área del ámbito judicial tienen la posibilidad de acceder a descuentos por afiliación con las principales entidades a nivel nacional con los que tiene acuerdo Opositer, como son el STAJ (Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia) o ASIJ-USO.

Como adicional y guinda final, Opositer brinda un descuento de 10 euros por completar el formulario de suscripción al blog. El mismo se aplica a cualquier matrícula de sus cursos para oposiciones.



