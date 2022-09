Alta empleabilidad para personas con estudios de formación profesional Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de septiembre de 2022, 11:15 h (CET)

La transformación digital ha cambiado radicalmente las formas regulares de trabajo en las empresas, de modo que el mercado laboral ha dado un giro de 360°. Esto ha incrementado las exigencias de forma trascendental en la búsqueda de un buen posicionamiento. Lo que trae como consecuencia, el cambio en departamentos y la eliminación de algunos otros, abriéndose a oportunidades de evolución, a través de las nuevas tecnologías.

La Formación Profesional permite a las personas estar cualificadas en las nuevas tendencias laborales, avanzando conforme cambia el mundo digital. EEP iGroup se especializa en ofrecer aprendizaje con oportunidades de empleo.

¿Por qué hay una gran oportunidad de empleo a través de los programas de EEP iGroup? La oportunidad que ofrece este grupo se debe a la alianza estratégica con empresas colaboradoras que dan espacio a sus alumnos, para optar a puestos de trabajo y poder cubrir sus vacantes. Asimismo, ponen a disposición distintos programas de formación, que les permitirán obtener un empleo, que de otra manera, les podría suponer mayor dificultad.

Cada titulación en los programas de Formación Profesional que ofrece EEP iGroup vienen acompañados de prácticas curriculares obligatorias, lo que proporciona mayor conocimiento en el ámbito laboral y, en consecuencia, permite entrar en una empresa que podría abrirles oportunidades permanentes. En este sentido, las compañías colaboradoras tienen un amplio rango de empleabilidad en distintas áreas de desarrollo, que van desde marketing, posicionamiento web e influencers, hasta trading, agencias de viaje, fundaciones y diversas áreas de la tecnología. Obteniendo, no solo el beneficio de la educación, sino también, abrirse a una plaza laboral. «Actualmente, nuestro reto es la FP Dual, creemos en este formato y hemos trabajado duro para implantarlo en muchos de nuestros ciclos formativos oficiales», asegura José Tejada, presidente de EEP iGroup. Y es que este modelo es, sin duda, el más cercano al mercado laboral.

Las titulaciones que se pueden obtener con EEP iGroup Los ciclos formativos varían de acuerdo a la necesidad de cada persona, entre ellos está la Formación Profesional de Grado Medio y Superior, con oportunidad para formarse online y realizar especialidades, para completar los conocimientos de ciclos avanzados.

El Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio ofrece la modalidad presencial y a distancia para desarrollarse en Auxiliar de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, así como la formación en Ayuda para Situación de Dependencia. La formación en Grado Superior ofrece títulos oficiales homologados en Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Web más otras opciones que se encuentran en su sitio web.

Cuentan con varias sedes con instalaciones de alta tecnología, totalmente equipadas y con recursos de última generación.

EEP iGroup es una gran oportunidad, no solo en el desarrollo profesional, sino también, el beneficio de culminar los programas formativos con un gran empleo.



