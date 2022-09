Ofi-Logic, la empresa que tiene la solución a los problemas más típicos de las impresoras Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 13:33 h (CET) Las impresoras suelen ser unas grandes aliadas y compañeras de trabajo más silenciosas, siempre dispuestas a solucionar y facilitar el trabajo de las personas hasta que dejan de responder. Entonces una empresa de mantenimiento, reparación, coste por página y mucho más entra en acción y lo soluciona El don de la oportunidad es una cualidad de la que en la mayoría de los casos presumen las impresoras. Es bien sabido que si la impresora falla, lo hará en el peor momento, justo cuando se necesita trabajar de prisa. No importa si se habla sobre una impresora moderna, que funciona por Wi-Fi y es de última generación, o si se trata de una impresora antigua, una auténtica reliquia. Si la impresora falla, lo hará, irónicamente y por fuerzas del destino, en el momento menos oportuno. Dejando de lado la broma, siempre hay alguna alternativa si la impresora falla, no hay que sufrir por eso.

No es necesario martirizarse por los fallos técnicos que da la impresora, Ofi-Logic, una empresa de mantenimiento, reparación y renting de impresoras y coste por página, que además tiene una gran experiencia en el sector, explica los chequeos que se deben realizar en caso de que la impresora de problemas. Antes de tener que llamar al servicio técnico, Ofi-Logic prefiere dar a sus clientes potenciales una solución rápida y que ellos mismos pueden llevar a cabo en caso de que los equipos de impresión den fallo.

"En caso de fallo, lo que podemos hacer es comprobar el estado de la conectividad de la impresora, si el cable está bien conectado y si está en buen estado, es decir, si hay alimentación de corriente. Si el cable está bien, hay que mirar si el botón de encendido está atascado. Después de estas comprobaciones, es fundamental comprobar si hay alguna señal lumínica o algún mensaje encendido, alertándonos de un fallo. Otro paso que deberemos llevar a cabo es comprobar si hay papel y tinta, si el Wi-Fi está conectado (en caso de que funcione de forma inalámbrica). La buena noticia es que la mayoría de las advertencias que da la impresora la puede resolver incluso el usuario menos experimentado" explica Ofi-Logic.

En otras ocasiones, los usuarios de impresoras pueden enfrentarse a un fallo simplemente porque hay mucha cola de impresión, es decir, muchos usuarios tratan de imprimir al mismo tiempo. Entonces lo que se debe hacer es ir a la cola y eliminar esos trabajos (en caso de que no sean necesarios) o simplemente esperar hasta que la cola se vacíe. En este caso lo más recomendable es instalar más equipos de impresión, en caso de que haya un volumen de impresión mayor de lo normal.

