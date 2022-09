Experimentar en los cursos de pintura de Eva Carballares

Tanto niños como adultos, a través de la pintura, pueden descubrir un mundo lleno de colores, formas y trazos al plasmar sus sentimientos y experiencias.

Lo cierto es que esta forma artística estimula la imaginación, creatividad y comunicación, además de aumentar la capacidad de concentración y expresión. Eva Carballares ofrece la posibilidad de aprovechar estos beneficios por medio de sus cursos de pintura en Soria. Una actividad que, además de reconfortante, permitirá a los participantes trabajar en técnicas tan clásicas como el óleo o la acuarela.

Metodología de Eva Carballares Los cursos de Eva Carballares son diferentes a los de cualquier academia de dibujo y pintura. A través de sus años de experiencia, ha comprobado que las personas aprenden mucho viendo pintar. Aún más si a medida que va creando una pintura va explicando lo que sucede y cómo se puede hacer. Partiendo de este pensamiento ha ideado una metodología y unos contenidos únicos que, desde su perspectiva profesional, han dado muy buenos resultados. La enseñanza, además, es personalizada, ya que cada persona tiene un ritmo, diferente forma de expresión y otras tantas peculiaridades.

En cada clase, los alumnos podrán realizar diferentes trabajos que ayudarán a desarrollar sus conocimientos artísticos. Dependiendo del aspecto a trabajar, la artista escoge una imagen y la pinta en acuarela. Posteriormente, los participantes del curso deben reproducir el mismo motivo o dibujo.

De acuerdo con la artista, no existe una sola regla para llegar a un resultado y, además, no existe un resultado único. Su objetivo es hacer florecer la creatividad en cada uno de sus aprendices para que no reproduzcan una copia. En cambio, busca que utilicen elementos de la naturaleza, figuras humanas o paisajes, retratos, para crear obras originales y únicas.

Acudir a cursos de pintura en Soria Eva Carballares ofrece cursos de pintura presenciales en la provincia de Soria, específicamente en Fuentelfresno y Soria capital. Se realizan los lunes de 5 a 7 h de la tarde, por un coste de 50 €.

Sus clases están abiertas a alumnos de todas las edades, niños o adultos. Todos son recibidos sin importar el nivel que tengan, ya sea que cuenten con conocimientos básicos o que nunca en la vida hayan cogido un pincel. Los únicos requisitos que exige la profesora son tener ganas de aprender a pintar, querer crear y mucho ánimo para iniciarse en el mundo artístico.

Con los cursos de pintura que ofrece Eva Carballares los estudiantes podrán asimilar muchos recursos y procedimientos que ofrece la pintura, para llegar a aquello que cada uno quiera. Ya sea relajarse, expresarse o pintar cuadros para colgarlos en la pared.