​Fabra i Coats acoge el 15 de octubre unas jornadas antiespecistas

La Fábrica de Creación Fabra i Coats, ubicada en el barrio San Andreu de Palomar de Barcelona, acoge el próximo 15 de octubre de 2022 unas jornadas antiespecistas organizadas por el grupo de estudios de etnozoología AVA (Antropología de la Vida animal), denominadas: «Entrelazamientos de las animalidades compartidas».



Estas son las quintas jornadas que organiza AVA, un grupo de investigación y divulgación sobre el especismo y a favor del respeto de los intereses de todos los animales, conformado por personalidades de enorme peso en la cultura animalista.

El programa de las V Jornadas está formado por las ponencias de diferentes investigadoras del Grup AVA y también intervendrá un poeta y la directora de un santuario. Asimismo, participará Meritxell Virgili, residente en la Fabra, con la charla titulada Bioarte & Society / Osmoart Société [No-Humain] El fenómeno del olfato como herramienta relacional y el bioarte para abrir campos semánticos.

Todas las presentaciones serán en castellano, siendo el programa completo el siguiente:

10:00 – 10:15 h. Presentación de las jornadas. 10:15 – 10:40 h. Emoción, cognición y aprendizaje multiespecie: caballo-humana, con Amara Quirós Sánchez y Mara Martínez Morant. 11:00 – 11:30 h. a animalización como estrategia en la (re)producción de violencias, con Surama Lázaro Terol y María Suñol Rodrigo. 11:30 – 11:55 h. Bioarte & Society / Osmoart Société [No-Humain] El fenómeno del olfato como herramienta relacional y el bioarte para abrir campos semánticos, con Meritxell Virgili. 11:55 -12:20 h. Ángel Padilla, poeta de los animales. 12:20 -12:50 h. La realidad detrás de un santuario de animales, con Estefanía Moghli Torralba. 12:50 – 13:50 h. Debate y turno abierto de palabras. 13:50 – 14:00 h. Clausura de las Jornadas.

La diseñadora del cartel del evento es Santi Lunares: santilunares@gmail.com

FABRA I COATS

Quien asista a las jornadas no sólo podrá presenciar en persona aspectos de lo más avanzado en la teoría de respeto y liberación animal, sino que podrá visitar el espacio Fabra i coats, un entorno reinventado perfectamente para la creación libre artística, para la cultura en sus aspectos más avanzados y críticos.

Fabra y Coats es una antigua fábrica de la Compañía Anónima Hilaturas de Fabra y Coats, una empresa fundada en el año 1903, fruto de la fusión de la Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella con el grupo británico J&P Coats Ltd, convirtiéndose en la primera inversión extranjera en la economía industrial catalana. En la actualidad es un Centro de Arte Contemporáneo y cultural con diferentes espacios, uno de ellos expositivo con programación en torno al arte contemporáneo, otro como sala multiusos cultural y la sala central diseñada para eventos artísticos de gran formato." El enclave es considerado "Bien cultural parte del patrimonio cultural de Cataluña y Bien de interés urbanístico".

La organización expone en su página web (antropologiadelavidaanimal.es) respecto a sus intereses, y los de las jornadas, que: "El objetivo de los estudios críticos animales es proporcionar un espacio para desarrollar un enfoque crítico de los estudios acerca de los otros animales. Un espacio que comprenda las relaciones entre animales humanos y no humanos y cómo se encuentran en una situación de crisis que alcanza, no solo a los otros animales sino, también, a las humanas y al planeta. Esta grave situación se evidencia dramáticamente a través de la matanza creciente y la explotación de animales que mueren por decenas de miles de millones cada año (cifras pavorosas que no cesan y que son difíciles de conocer con exactitud porque, por ejemplo, no se pueden cuantificar los millones de animales marinos que son asesinados cotidianamente alrededor del mundo).

Según diferentes científicas, se trata de la sexta gran crisis de extinción masiva de la historia del planeta (la última fue hace 65 hace millones de años). A todo ello hay que sumar las colosales amenazas ecológicas y medioambientales del calentamiento global, la destrucción de la selva tropical, la desertificación, la contaminación del aire y del agua y la escasez de recursos donde la agricultura animal (la fabricación de animales para todo tipo de consumo humano) es uno de los principales contribuyentes.