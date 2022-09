Iker Casillas, nuevo embajador de marca de XTB “Estoy muy orgulloso de unir mi imagen a una de las principales firmas de inversión en Bolsa del mundo" Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:34 h (CET)

Iker Casillas, uno de los mejores porteros del mundo de todos los tiempos, será el nuevo embajador de marca de XTB. Esta unión de fuerzas entre el Bróker online y el que fuera capitán de la mejor generación del fútbol español, responde a la estrategia de marketing a largo plazo de XTB, que, hasta ahora, se ha asociado con figuras líderes en el mundo del deporte como José Mourinho, campeón en dos ocasiones de la UEFA Champions League; Joanna Jędrzejczyk, luchadora polaca de artes marciales y ex campeona de UFC; o Jiří Procházka, deportista checo de artes marciales mixtas y actual campeón de la UFC de peso pluma.

“Iker Casillas es un ejemplo de trabajo, pasión, constancia y excelencia en todo lo que hace, también ahora en su faceta de inversor y emprendedor. En ese sentido, XTB se identifica plenamente con él, con alguien que sigue aprendiendo y creciendo profesionalmente. Los Mercados financieros han evolucionado vertiginosamente en los últimos años, estando ahora al alcance de todos. Cada vez hay más clientes que miran más allá de su terreno de juego para invertir sus ahorros ante un panorama económico incierto. Si bien las inversiones bursátiles requieren no sólo de las mejores herramientas tecnológicas o los mejores costes operativos, en momentos como los actuales, la necesidad de adquirir un adecuado conocimiento y formación en los Mercados Financieros cobra una relevancia capital”, afirma Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía. Y continúa: “Nuestro nuevo embajador de XTB es un ejemplo de cómo afrontar también las decisiones de inversión, ya que Iker ha construido su éxito trabajando muy duro en su estrategia y con una fuerte mentalidad ganadora. Esa capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo y la profesionalidad en su trabajo, son atributos que compartimos en XTB”.

Casillas, que fue considerado durante un lustro como el mejor portero del mundo por la FIFA y la UEFA a través de sus galardones XI Mundial FIFA/FIFAPro y Equipo del año UEFA y que actualmente es adjunto al director general de la fundación Real Madrid, aparecerá en el nuevo spot de XTB en una escena casual rodeado de personas que invierten. La campaña refleja una nueva realidad social: la diversificación y búsqueda de alternativas de inversión se han convertido en algo habitual y accesible para todos aquellos que buscan rendimientos para su dinero y no sólo para inversores experimentados.

En esta nueva campaña, ‘Investing for everyone’, Casillas resalta la necesidad de tener a tu lado al mejor “partner” para tus inversiones, así como las ventajas de hacerlo con XTB, uno de los Brókers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente en España con oficina propia desde 2008. El ex jugador del Real Madrid destaca las ventajas de XTB y su plataforma de inversión xStation, en su versión web y XTB App móvil: información, formación y acompañamiento, sustentada por la tecnología más avanzada del sector y que es utilizada por grandes bancos internacionales.

“Estoy muy orgulloso de unir mi imagen con XTB, una de las principales firmas de inversión en Bolsa del mundo. En el fútbol, como en las finanzas, se necesita formación, buen acompañamiento y una mentalidad ganadora”, afirma Iker Casillas.

Conor McGregor, nuevo embajador de marca global

Además del nombramiento de Iker Casillas como nuevo embajador de XTB en España, el Bróker ha presentado a Conor McGregor, famoso deportista de artes marciales mixtas y campeón de la UFC, como el embajador de marca a nivel mundial. Nacido en Dublín, McGregor ha tenido una fulgurante carrera deportiva, fue ganador del campeonato de peso pluma de la UFC 2015 y un año después hizo historia al convertirse en el primer luchador de la UFC en ser campeón en dos divisiones de peso simultáneas. Además de un incono del deporte, es un reconocido empresario y hombre de negocios internacional.

“Estoy encantado de haberme convertido en el embajador oficial de una de las principales empresas de inversión del mundo. Creo que el deporte y la inversión requieren las mismas características: compromiso, tenacidad mental y la capacidad de establecer metas personales. Es por eso que me alegro de esta alianza con XTB, una compañía de inversión global reconocida que apoya a sus clientes para facilitar sus objetivos de inversión”, explica Conor McGregor.

El anuncio de la cooperación entre Iker Casillas, Conor McGregor y XTB marca el comienzo de la nueva campaña global en 13 mercados en la que la fintech promociona su plataforma de inversión xStation. Esta plataforma de inversión permite a sus Clientes acceder con facilidad en más de 5.500 activos financieros de diversos tipos: Acciones, (sin comisión en operaciones hasta 100.000 EUR al mes), ETFs o Derivados y está diseñada para cumplir las expectativas tanto de inversores principiantes como los más experimentados.

Puedes encontrar más información sobre el nombramiento de Iker Casillas como embajador de XTB en este link. Además, encontrarás material fotográfico a través de este enlace.

