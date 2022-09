Presupuesto, solicitud de créditos, planificación y muchas otras cosas que debes saber para tener la boda de tus sueños Consejos para que todo el proceso no se vuelva tedioso a pesar de la felicidad implícita Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:24 h (CET) Cuando te piden matrimonio, o lo haces tú, estás dando un paso sumamente importante en tu vida, pues técnicamente implica que estás escogiendo a otra persona para estar a su lado para siempre. Antes de hacer eso debes asegurarte de tener un presupuesto para la vida juntos y para la boda, algo que muchas personas solventan pidiendo préstamos a través de un portal de créditos personales, pues nos da mayores plazos para pagar y es mucho más cómodo que hacerlo con un banco.

Sin embargo, sabemos que planificar una ceremonia no es algo sencillo. Una vez estás comprometido/o, todo se ve muy emocionante. Primero se cuenta a todo el mundo, haces una lista de invitados, encuentras un lugar para la boda, eliges tu vestido de novia y el atuendo del novio, selecciona tus anillos de boda, entre otras cosas.

Efectivamente, si bien casarse es emocionante, la planificación de la boda puede tornarse estresante en demasía, debido a todos los detalles que requerimos tener en cuenta.

Consejos para ayudarte a planificar la boda de sus sueños

1. Esta es tu boda, por lo que tú y tu futuro cónyuge deben sentarse y hablar sobre lo que ambos quieren para su gran día. Todos tendrán una opinión sobre su boda, pero hablen primero de lo que es importante para ustedes, como pareja.

2. Diviértete. Este es un gran momento en tu vida, aprecia cada momento. No olvides tomar fotos en el camino y documentar la experiencia.

3. Empiece con su lista de invitados. Deberá asegurar un lugar para la boda y lo primero que deben saber es el conteo de invitados para ver si pueden satisfacer sus necesidades.

4. Utilice los recursos disponibles que le ayudarán a planificar y organizarse. Revistas como Hola, The Knot o Brides pueden ser muy útiles, a la hora de buscar inspiración para tu ceremonia. Incluso, para estar más acorde a la era de la digitalización puedes revisar redes como TikTok, Instagram o Pinterest

5. No es divertido, pero es importante ser honesto con lo que puedes pagar en tu gran día. Identifica tu presupuesto y recuerda que, pedir préstamos a través de internet es mucho más sencillo y rápido que hacerlo por medio de un banco.

6. Recuerda los detalles que pueden pasar desapercibidos, como adquirir los anillos y escribir tus votos.

7. No olvides las cosas importantes de la gran ceremonia, como la ropa que usarán los futuros esposos; el pastel de bodas; el servicio de catering, la floristería y la combinación de colores; el Dj o banda que contratarás para animar a tus invitados, etc.

8. Después de discutir tu presupuesto, respira. Haz algo divertido con tu prometida para tomar un descanso de la planificación. A veces, alejarse y revisar una idea es mejor que seguir adelante. No tienes que planificar todo el día.

9. Mientras organizas tus ideas de boda, asegúrate de priorizar su estilo e infundir sus personalidades en los planes. Si su color favorito es el amarillo, cree un tablero de ideas con vestidos, invitaciones y centros de mesa amarillos para inspirarte. No planifiques todo en función de lo que les gustará a sus invitados, porque se supone que es tu día y el de tu prometido/a.

10. Haz listas de preguntas para tus agentes de bodas. Tus agentes o planeadores, y el lugar de donde se realizará la ceremonia, son algo significativamente importante a tener en cuenta.

11. Finalmente, recuerda disfrutar todo lo relacionado con la planificación de tu boda con tu pareja o con tu familia y amigos si están ayudando en el proceso.



Esperamos que estos consejos te ayuden a orientarte en la dirección correcta mientras planeas tu boda, pues sabemos que todo el proceso puede volverse tedioso a pesar de la felicidad implícita. En pocas palabras, solo recuerda tener el presupuesto necesario, lo cual puedes conseguir a través de portales de crédito y lo más importante, disfrutar tu día con tu futuro/a esposo/a. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.