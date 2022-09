D&A Inmobiliaria explica qué funciona al vender una vivienda

Vender una vivienda por cuenta propia es un proceso complicado para muchos propietarios, incluso cuando no cuentan con la experiencia necesaria en el sector. Consecuentemente, se logra retrasar la venta o incluso ofrecerla por un menor precio.

Para evitar dolores de cabeza y pérdidas de dinero, es importante conocer los errores más comunes que se pueden cometer al ofertar una vivienda. D&A Inmobiliaria, una agencia inmobiliaria en Málaga, aporta más información al respecto.

Los elementos que no funcionan al vender una vivienda Teniendo en cuenta las experiencias que han acumulado en el sector, el equipo de profesionales de D&A Inmobiliaria, destaca algunos errores que no se deben cometer al vender una propiedad. En primer lugar, recomiendan que no se debe inflar el precio de salida de una vivienda si se pretende alcanzar una rentabilidad. Esto se debe a que el comprador actual estudia los precios antes de comprar y, si descubre que la propuesta tiene un precio muy desorbitado, la descartará de las opciones.

En cuanto a las características de la vivienda, a la hora ofertar sugieren no ocultar la información sobre el inmueble o engañar al comprador con falsos datos solo por llamar su atención. Por otra parte, recomiendan evitar decoraciones muy marcadas, ya que tienden a no ser muy atractivas para todo tipo de personas, lo que dificulta la venta. Mostrar una vivienda deteriorada o en mal estado es otro de los aspectos que no funcionan al comercializar una propiedad. Durante el proceso de la venta, es importante que esté lo más impecable posible.

Dejar a un lado los anuncios en internet es otro gran error. En una era cada vez más digitalizada, lo que no está en internet no vende. Por lo tanto, si una propiedad no aparece en la web, es difícil que reciba propuestas interesantes.

Los expertos aseguran que evadir algunos trámites de la venta de la vivienda es otro desacierto que se comete con frecuencia. Para evitar multas e inconvenientes es recomendable contar con un agente inmobiliario que lleve el proceso de la manera más ágil posible.

Especialistas en la venta de propiedades en Málaga D&A Inmobiliaria es una empresa familiar formada por un equipo de profesionales con dilatada experiencia que se encargan de ayudar a los propietarios a vender sus inmuebles en Málaga y Costa del Sol. Sus servicios están encaminados a conseguir el mayor beneficio posible, tanto para el propietario como para el comprador, evitando cualquier tipo de incidencia que pueda surgir.

Para eso, los expertos de la agencia se encargan de todo el proceso de la venta, desde la valoración de la propiedad hasta la firma de la venta y cambios de titularidad. También se ocupan de mejorar la calidad de las viviendas para que destaquen entre las ofertas del mercado.

Todos estos aspectos posicionan a D&A Inmobiliaria como una buena opción para los propietarios que buscan vender sus viviendas con garantía.