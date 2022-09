La consultoría tecnológica 360 de Neurafy ofrece desde la fase de estudio y asesoramiento hasta la ejecución del proyecto Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 11:12 h (CET)

Cada vez más empresas adaptan sus modelos de negocio a las ventajas tecnológicas con mayor normalidad. El qué y el cómo de lo que se ofrece al mercado hoy puede mejorar drásticamente los resultados si se usan herramientas tecnológicas y de innovación como la Inteligencia Artificial, por ejemplo. Y, para ser honestos, estas herramientas dotan de una mayor rentabilidad y flexibilidad a cualquier negocio.

Por eso, para elegir qué herramientas son las adecuadas en cada caso particular, la consultoría tecnológica es el medio que facilita a las empresas cómo poner en orden sus prioridades, sus procesos y sus necesidades para entender cuál es el siguiente paso.

Estos últimos años han servido de transición para el planeta entero y, según estudios de diferentes consultoras, se estima que el 84 % de las empresas han implantado el uso de la tecnología, y que el 75 % de las que ya la utilizan bien han incrementado las ventas y la satisfacción de sus clientes en más de un 10 %.

Como suele suceder con cualquier apuesta de este tipo, las grandes corporaciones son siempre las primeras en dar el paso, pero siempre de la mano de consultoras especializadas que marcan el paso a paso para conseguir los mejores resultados.

Sin embargo, el cambio se va extendiendo poco a poco al resto de empresas, dado que hay que estar muy dormido para no ver que estas son soluciones que ofrecen una alta rentabilidad. De hecho, las empresas de nueva creación que adoptan este nuevo modelo más desarrollado en tecnología desde el principio, compiten con una importante ventaja con respecto a su competencia. Esto se debe a que no subirse a este tren significa perder competitividad.

Pero, en cuanto a la consultoría… ¿De qué sirve un servicio de este tipo si después no se va a saber cómo implementar esos cambios?

A continuación se expone qué es la consultoría tecnológica y cómo hacer que sea una inversión rentable desde el primer momento.

¿Qué es la consultoría tecnológica y por qué contar con ella? La consultoría tecnológica es el campo que se enfoca en aconsejar a otras empresas para usar tecnologías adaptadas a sus modelos de negocio y así conseguir sus objetivos empresariales. Adicionalmente, se estima, se gestiona, se implementa, se instala y se administra todo lo tratado dentro de la consultoría como servicios complementarios a esta.

La necesidad de contar con un servicio de consultoría en una empresa reside en obtener las recomendaciones y sugerencias de forma objetiva por parte de un equipo externo. Y esto permite, a su vez, tener acceso a los conocimientos y experiencias de los consultores y su ayuda para implementar los cambios que sean necesarios.

¿Por qué es el momento de contar con Neurafy como consultores tecnológicos de una empresa? En Neurafy llevan años trabajando en el desarrollo y ejecución de proyectos innovadores y han lidiado con todo tipo de imprevistos y escenarios para los que buscar soluciones. Tienen alma de ingenieros, pero han sabido cómo utilizar su pasión y su profesión como desarrolladores y ponerlo al servicio de los demás a través de la consultoría. De esta manera, han sabido dar con la tecla para aplicar la tecnología en diferentes sectores de un modo eficiente y rentable.

Con su servicio de Consultoría 360º, ofrecen: el análisis previo de la situación de la empresa y del mercado, el desarrollo del producto con un plan de actuación a medida, la integración de las mejoras y optimización de los sistemas, el diseño de cualquier proyecto tecnológico, las ideas de innovación necesarias para llevar a cabo la ruta marcada, la transformación digital necesaria que rompe con las limitaciones físicas, la conectividad para monitorizar, controlar o gestionar todos los elementos a distancia y la Inteligencia Artificial para que los resultados sean satisfactorios con esta tecnología.

De 0 a 100, un proyecto tecnológico con Neurafy. Neurafy es una empresa de base tecnológica cuyas capacidades se focalizan en el diseño de soluciones para la Industria 4.0. Este permite dejar de dar palos de ciego y hacer de la innovación tecnológica un trampolín para el crecimiento de una empresa.



