¿Cómo perder el miedo al dentista?, por Dentinova

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El miedo al dentista es una de las mayores causas del retraso o cancelación de un procedimiento odontológico, ya que algunas personas sienten temor a iniciar o dar continuidad a un tratamiento que implique una intervención a su cavidad bucodental.

Los expertos señalan que hasta un 15 % de los españoles padece este problema. Sus motivaciones suelen estar ligadas a experiencias previas, usualmente durante la infancia, por lo que resulta oportuno implementar la sedación para la fobia dental, una solución efectiva que permite desarrollar diversos procedimientos dentales y es ofrecida en centros especializados como la clínica dental y estética Dentinova.

Combatir el miedo al dentista con este tratamiento efectivo El miedo al dentista está relacionado con diversos factores como experiencias negativas del pasado, temor a sufrir dolor, el uso de implementos propios de la labor profesional, las técnicas utilizadas y el tipo de tratamiento a realizar. La sedación para la fobia dental es un tratamiento básico que evita todas las molestias vinculadas a la visita a un dentista, sobre todo en los casos de las personas que sufren ansiedad al respecto.

Este procedimiento que empieza con una radiografía completa (o en algunos casos con tomografía computarizada digital) es llevado a cabo por la clínica dental situada en Sant Cugat del Vallés, Dentinova. Este centro especializado dispone de una novedosa metodología que lleva a cabo el tratamiento en fases que son completadas hasta un 80 % o 90 % en una sola sesión.

La efectividad de esta técnica indolora permite que los pacientes no dimensionen el paso del tiempo y reciben el tratamiento pertinente adaptado a sus necesidades. Por otro lado, en el caso de las personas que sufren un miedo excesivo al dentista, que puede llegar a ser ansiedad dental, es conveniente realizar una sedación intravenosa para facilitar la desconexión total de lo que sucede en la clínica dental. Por tales motivos, es conveniente que el paciente asista acompañado, ya que no recordará con precisión el procedimiento realizado.

La sedación como método para los pacientes con miedo al dentista La sedación para combatir la fobia dental es beneficiosa para reducir los niveles de ansiedad y estrés que supone visitar a un dentista para las personas que padecen dicho problema. En ese sentido, la estrategia planteada por la clínica dental Dentinova es eficaz, porque tiene en cuenta todos los factores que inciden en un adecuado desarrollo de los diversos procedimientos odontológicos.

Los profesionales de este centro dental cuentan con aparatología de vanguardia como el escáner 3D, que permite obtener con precisión los registros indispensables para la elaboración de prótesis dentales sin necesidad de aplicar pastas en la boca de los pacientes.

Una gran ventaja de la sedación para fobia dental frente a otras alternativas es que al día siguiente el paciente tendrá la sensación de haber asistido a la clínica dental, pero no tendrá recuerdos concisos al respecto que supongan temores o miedos después del proceso.



