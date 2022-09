Leandro Rosado, nuevo campeón de España de ILCA 7 Máster Emprendedores de Hoy

Entre los días 15 al 18 de septiembre y con 47 participantes, se ha llevado a cabo el Campeonato de España de ILCA Máster en las clases ILCA 6 e ILCA 7. La organización corrió a cargo del Club Náutico Sant Feliu de Guíxols, que supo gestionar el campeonato de manera ejemplar.

El nivel de la flota no defraudó, siendo bastante alto como es habitual en esta clase de experimentados regatistas, que contaba en este evento con varios campeones mundiales y olímpicos. En el primer día de competición, las condiciones meteorológicas no lo ponían fácil al comité de regatas, que con una suave brisa lograba que las dos flotas acabaran solo una regata de las tres programadas.

En la segunda jornada, las condiciones meteorológicas cambiaron por completo. Con viento fuerte de tramontana, se realizaron tres mangas, en ILCA 7. Tras terminar el día, el campeón del mundo de la clase en 2018, Leandro Rosado Rakuten, se colocaba líder de la clasificación con muy buenos parciales 1-2-2.

El domingo, último día de competición, tras una larga espera y una acertada decisión del comité, se volvieron a hacer 3 regatas con viento de levante con una intensidad que osciló entre los 8 y 15 nudos. En ILCA 7, la consistencia de Leandro Rosado fue la clave para imponerse a su rival más cercano, la leyenda olímpica Josele Doreste. En ILCA 6, la lucha se mantuvo hasta último momento, decantándose al final el triunfo para Míriam Carles Tolrà seguida de la exolímpica Mónica Azón.

Al finalizar el evento, Leandro Rosado comentaba: “Ha sido un campeonato difícil, especialmente para mí que comencé con un fuera de línea en la primera regata condicionándome para el resto de los días, especialmente en las salidas. El campo de regatas ha estado muy “rolón” y el nivel de la clase es muy alto, cualquier error se paga muy caro. Creo que la clave estuvo en lograr un buen posicionamiento en las ceñidas y aprovechar a la buena velocidad que tuve en las popas. Me lo he pasado genial y estoy muy feliz de ser el nuevo campeón de España”.

Un podio muy disputado en ambas clases En ILCA 7, el primer puesto del podio ha sido para Leandro Rosado, representando al Real Club Náutico de Barcelona; la plata para el campeón olímpico en Seúl’88 José Luís Doreste del Club Náutico Port d’Aro; y el bronce para el italiano Lorenzo Carretelli del Yacht Club Punta Ala. En ILCA 6, se ha impuesto Míriam CarlesTolrà del Club Náutico Vilassar de Mar, seguida por la también catalana Mónica Azón del Club Náutico Arenys de Mar en segunda posición y Miguel Noguer (olímpico en Moscú’80) del Club Náutico El Masnou en el tercer cajón del podio.

Más sobre Leandro Rosado, el nuevo campeón de España Leandro Rosado nació en Buenos Aires (Argentina), pero vive en España desde hace casi dos décadas. Representante y socio del RCN de Barcelona ha competido en infinidad de regatas nacionales e internacionales en distintas clases, coronándose en ILCA 7 como campeón mundial máster 2018 en Dun Laoghaire, Irlanda.

Combina su pasión por la vela con una exitosa carrera empresarial y ha sido director financiero en distintas empresas del sector tecnológico. En la actualidad, invierte parte de su tiempo en la vida familiar, las regatas y un emprendimiento empresarial propio. El evento ha contado con el apoyo de la Real Federación Española de Vela, la Federación Catalana de Vela y la Asociación Española de la clase ILCA.



