​Descubre los beneficios del marketing de afiliados Se ha comprobado que utilizar esta modalidad de marketing es una de las estrategias online que mejores resultados aporta Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 08:47 h (CET)

Conectar con potenciales clientes y materializar ventas en el universo online puede resultar una tarea complicada si no se ponen en marcha los mecanismos adecuados, sin embargo, si se utilizan las estrategias idóneas, alcanzar este objetivo está prácticamente asegurado.



Una de las acciones más efectivas para lograrlo es el conocido como marketing de afiliación, una modalidad de marketing online que, desde hace algún tiempo, viene demostrando sus excelentes resultados.

Quiénes intervienen

En el marketing de afiliados intervienen dos actores principales: el anunciante, es decir, aquella empresa u organización que quiere vender sus productos o dar a conocer sus servicios; y el afiliado, quien a través de una página web, blog o similar promociona y da visibilidad a los productos del anunciante. Otro elemento importante es la plataforma o red de afiliación, encargada de intermediar entre el anunciante y el afiliado y cuya labor resulta práctica y muy beneficiosa, pues lleva el control y seguimiento del volumen de visitas, de los sistemas de pago, ofrecen el mejor nicho de mercado para cada producto, etc., consiguiendo de esta manera aumentar los buenos resultados de estas operaciones. Por último, encontramos al consumidor, él es el objetivo final al que se pretende llegar mediante la puesta en marcha de diferentes acciones.

Cómo funciona

El marketing de afiliados es una modalidad del marketing online en la que todos consiguen resultados beneficiosos. Lo explicamos. Mientras el anunciante logra las ventas que se ha propuesto como objetivo, pagando únicamente si se alcanzan resultados, el afiliado consigue monetizar su sitio web, red social o blog mediante una comisión cuando se producen esos resultados positivos.

El mecanismo con el que se desarrolla el marketing de afiliados es sencillo: el afiliado que proporciona el sitio web, red social o blog es el encargado de dar visibilidad al servicio o producto que ofrece el anunciante. Esto se consigue mediante promociones, anuncios, recomendaciones, banners, vídeos, etc. Cuando un usuario accede al lugar del afiliado e interactúa con la marca del anunciante, ya sea entrando en su enlace, comprando un producto, rellenando un formulario, registrándose, proporcionando su correo electrónico o con cualquier otra acción, se da por completado el objetivo. A partir de ese momento llegan los beneficios para ambos: el anunciante consigue su propósito –venta, visibilidad de sus servicios, correo electrónico del consumidor, etc.- y el afiliado recibe una comisión.

Las plataformas

En los últimos tiempos, se ha comprobado que utilizar el sistema de marketing de afiliados es una de las estrategias online que mejores resultados aporta. Es por ello que, parece claro que el anunciante aspirará a contar con el mayor número posible de afiliados, mientras que el afiliado verá aumentados sus ingresos cuanto mayor sea el número de anunciantes que le confíen sus marcas. Esto puede llevar a un volumen de tráfico de marcas y afiliados que puede llegar a generar a ambos actores un estrés innecesario debido al control se ha de ejercer sobre seguimiento, volumen de visitas, beneficios, etc.

Es en este punto donde entra en juego la plataforma o red de afiliados, que supone el medio más seguro y práctico para organizar cada programa de afiliación. Además, ofrecen el mejor nicho de mercado para cada producto o servicio, rastrean y reportan cada acción o promoción, aseguran y priorizan los pagos, etc.

Es el caso de Algo Affiliates, una plataforma con una gran experiencia en este ámbito que proporciona los mejores afiliados para el mercado español. Algo Affiliates utiliza una tecnología impulsada por un algoritmo que adapta cada anuncio con su público objetivo, consiguiendo comisiones personalizadas y altamente lucrativas. Además, ofrecen un soporte permanente de expertos y profesionales siempre dispuestos a proporcionar el mejor asesoramiento, las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana.

Trabajando con una plataforma experimentada, las ventas o el logro de objetivos están prácticamente garantizadas.

Algunos aspectos a tener en cuenta

Cuando hablamos de marketing de afiliados nos referimos a uno de los sistemas de venta y promoción online que mejor funcionan en la actualidad. Sin embargo, nada llega sin una labor previa y bien organizada. Por ejemplo, el afiliado ha de saber medir muy bien la cantidad de promociones que debe realizar, pues un número excesivo podría acabar saturando y cansando a su audiencia potencial, haciéndola desaparecer en vez de atraerla.

Por otra parte, para dar visibilidad a una marca y llevar clientes hasta ella, se han de trabajar muy bien las estrategias a la hora de ubicar los banners, crear las promociones y demás formas de conectar al anunciante con sus potenciales clientes.

En cuanto al anunciante, sin lugar a dudas, el marketing de afiliados es una inmejorable manera para lograr el crecimiento del negocio, llegando a su público potencial con unos costes mínimos, pues solo tendrán que pagar las comisiones por las ventas que generen los afiliados.

Es importante tener en cuenta una elección correcta del afiliado. Ha de tener una especial relevancia en el mismo nicho o sector en el que se mueven los productos que comercializa el anunciante. En este sentido, un buen afiliado puede marcar la diferencia a la hora de conectar al anunciante con sus clientes. Las plataformas de afiliados están preparadas para ofrecer los mejores perfiles a los diferentes anunciantes y marcas.

Conclusión

El marketing de afiliados se ha convertido en una provechosa y eficaz herramienta para muchos empresarios y emprendedores, así como para numerosos creadores de contenidos. Esto es así porque, en general, no se requiere de inversión inicial y se crece a riesgo cero, mientras todas las partes implicadas obtienen beneficios, siempre que se diseñen buenas estrategias y se busque el soporte de la mejor plataforma.

Sin lugar a dudas, el marketing de afiliados es tendencia y ha entrado con fuerza en el gran universo del marketing digital. Los resultados y las estadísticas vienen avalando desde hace tiempo el valor y el sentido práctico y eficaz de esta estrategia, una herramienta de promoción que continúa consolidándose como una de las más elegidas tanto por anunciantes como por afiliados. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Descubre los beneficios del marketing de afiliados Se ha comprobado que utilizar esta modalidad de marketing es una de las estrategias online que mejores resultados aporta Las redes sociales que podrás conocer gracias al uso de una VPN Asegúrate de sacar el mayor provecho a tu experiencia en internet siempre y cuando utilices una VPN que te mantenga protegido ​Alerta de ‘phishing’: dar las condolencias virtuales a la reina Isabel II puede dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes Se detectan correos fraudulentos cuyo objetivo es robar las credenciales de cuentas Microsoft de usuarios ​Cómo proteger los derechos de propiedad intelectual de una marca de e-commerce El deep linking, el framing, la ciberocupación y la typosquatting son algunas de las actividades ilegales en detrimento de este sector Qué es un servidor proxy y para qué sirve Es un vínculo protector entre usted e Internet