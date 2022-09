Opground invierte en ayudar al talento tech más junior a entrar en el mundo laboral

Una de las características del desarrollo tecnológico es que facilita la realización de tareas complejas como, por ejemplo, la revisión de perfiles profesionales para ocupar los cargos disponibles en el mercado laboral.

Opground, una plataforma que con base en Inteligencia Artificial ha creado el primer reclutador virtual, permite al talento tecnológico ser entrevistado por cientos de empresas tech a través de solo una única conversación virtual de 30 minutos con Opi, su chatbot. Por tal motivo, la plataforma es una excelente herramienta tanto para quienes buscan un empleo nuevo y no cuentan o no quieren sacrificar su tiempo libre para encontrarlo, como para las empresas interesadas en la contratación de perfiles IT.

Opground invierte en talento joven fomentando el incremento de posiciones junior en su plataforma Entre los beneficios que ofrece la plataforma Opground en este momento destaca la contratación de perfiles entre 0 y 1 año de experiencia de manera gratuita durante un tiempo limitado, lo que se prevé que genere un incremento importante en la entrada de posiciones IT para este rango de experiencia. Opground se ha comprometido desde el primer momento en colaborar para que todo el talento que desee incorporarse en el mercado laboral pueda hacerlo con garantías y así fomentar el crecimiento profesional de todos los juniors que se encuentran buscando empleo en sus primeras etapas después de la formación y de todos aquellos no tan jóvenes que están buscando un cambio de sector y se introducen por primera vez en el mundo IT.

La creciente demanda de perfiles tech y de las especializaciones en desarrollo de software, data science y en seguridad informática, entre otros, que son algunas de las más recomendadas para estudiar, ha hecho que el talento junior también se mueva a estos sectores. En consecuencia, la plataforma Opground, que funciona para conectar las posiciones IT con las personas más adecuadas para cada una de ellas, con una reducción en el tiempo de selección de hasta el 80 %, ha llevado a cabo esta iniciativa para simplificar el acceso al mundo laboral de todos estos nuevos talentos del sector.

Ventajas de utilizar la plataforma Opground Ajeno a ser simplemente un portal de empleo, la plataforma Opground se caracteriza por su visión de convertirse en el sistema de inteligencia Artificial que impulse el crecimiento profesional de las personas. Por ello, ofrece algunas ventajas adicionales, como la priorización de los intereses personales, la personalización de las propuestas recibidas y un asesoramiento personalizado y automatizado.

Otra de las ventajas es que elimina la necesidad de acudir a innumerables primeras entrevistas, debido a su mecanismo de entrevista virtual que acelera considerablemente el proceso. Opground permite realizar una búsqueda pasiva de oportunidades laborales y agilizar los procesos de selección sin que nadie malgaste su tiempo.

Asimismo, las empresas y emprendedores poseen mejores oportunidades para conectar con los profesionales adecuados para desempeñar el cargo, ya que se requiere una espera menor a los 5 minutos. Esto ocurre gracias a la información entregada por cada persona a través de la entrevista con el chatbot, lo que garantiza un procedimiento transparente y confiable.

Para aprovechar la iniciativa de Opground y conseguir cerrar las posiciones IT con la máxima garantía y seguridad, hasta finales de año, las empresas pueden contratar a estos perfiles de 0 y 1 años de experiencia sin ningún coste simplemente subiendo las vacantes a la plataforma. De esa manera, la plataforma busca impulsar los procesos de contratación para personas interesadas en dar sus primeros pasos en el campo laboral tech.