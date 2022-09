JT Tech se expande a Europa con soluciones IT de vanguardia Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 12:12 h (CET)

La firma JT Tech ha decidido expandirse hacia Europa tras una exitosa trayectoria como proveedor de soluciones IT para empresas en Estados Unidos.

La intención es llegar a muchas más empresas que requieran de un proveedor externo especializado, que les garantice soluciones actualizadas y eficientes respecto a las siempre cambiantes tecnologías de internet.

Los servicios profesionales que ofrece esta compañía se centran en la efectividad y en dar respuesta a la creciente demanda que ahora mismo hay en el continente de proveedores capaces de ofrecer lo más avanzado en soluciones de red.

Comienza la expansión por Europa Las tecnologías de internet siempre están evolucionando. Por lo tanto, una empresa debe asegurarse de mantenerse actualizada con estos avances. De esta manera podrán ofrecer un mejor servicio a sus clientes, mantenerse competitivos y optimizar la funcionalidad y el rendimiento. Esta es una demanda creciente en Europa hoy en día, y es por eso que la firma con más de 20 años de experiencia especializada en soluciones IT llamada JT Tech ha decido expandirse ofreciendo consigo lo mejor del wireless y switching. Con sede en Dublín, la compañía ha decidido extenderlos todavía más allá, hacia el resto de continente. Con esto busca llevar sus servicios especializados de tecnología de la información, software, hardware y servicios profesionales para LAN/WAN in situ a más empresas europeas. El objetivo principal es convertirse en un proveedor externo de confianza, el aliado ideal que les asegure soluciones eficientes, seguras y a medida que satisfagan sus necesidades.

De la identificación a la solución Si algo destaca de los servicios de JT Tech es el hecho de que es una compañía que ofrece un servicio integral que va desde el acompañamiento personalizado a una empresa y la identificación del problema en concreto, hasta la implementación de soluciones a medida y soporte técnico que resuelva dichos problemas. Y es que de hecho, la filosofía de esta compañía es siempre intentar ofrecer a sus clientes las mejores soluciones IT del mercado. Para ello, cuentan con el apoyo de una red de proveedores reconocidos en todo el sector. Pero además de eso, JT Tech también toma en cuenta la economía de cada uno de sus clientes, por lo que se aseguran de intentar ofrecerles siempre el mejor precio por sus servicios.

Finalmente, tomando como referencia el éxito que ha logrado la compañía a lo largo de estos 20 años, es casi seguro que su proceso de expansión por Europa traerá igualmente excelentes resultados, sin dejar de lado la gran cantidad de empresas que ahora ya podrán beneficiarse de todas las ventajas que ofrecen con sus servicios.



