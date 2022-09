Los avances tecnológicos, el teletrabajo y la globalización han hecho posible un nuevo modelo de trabajo Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 13:28 h (CET)

No tener en cuenta el factor humano quiebra los ambientes de trabajo colaborativos y desconecta a los trabajadores de sus tareas y de sus relaciones interpersonales entre pares. En consecuencia, las labores cotidianas dentro de las oficinas o las zonas de trabajo se ven afectadas, disminuyendo las capacidades laborales de las personas que no encuentran en su espacio de trabajo, un lugar apto para incrementar su bienestar. El bienestar y la salud del trabajador son dos factores determinantes en el crecimiento de una organización y en el aumento de sus índices de productividad.

Para empresas de diseño de oficinas como Chavsa, el color, el mobiliario y la distribución de los espacios juegan un papel determinante en el comportamiento de los empleados. Chavsa también reconoce que los ambientes influyen directamente en los índices de productividad de los trabajadores y en la implementación de un nuevo modelo laboral más acorde con las búsquedas de la actualidad.

Oficinas sostenibles y trabajo mixto Los avances tecnológicos, la globalización y la descentralización del trabajo han cimentado las bases de un nuevo modelo laboral. Después de la pandemia, el teletrabajo y el trabajo en casa se afianzaron como alternativas laborales viables, obligando a las empresas a desmontar el imaginario que la productividad dependía de la presencia del empleado en las instalaciones de la organización. Con la reactivación progresiva de los sectores productivos, las compañías optaron por implementar una modalidad de trabajo híbrida que le permitiera a los empleados un mayor control de sus experiencias laborales.

Lo anterior implica un cambio en las concepciones arquitectónicas para las oficinas. En la actualidad, no solo es necesario crear espacios que estimulen el bienestar, la calidez y la productividad, sino que también es importante tener en cuenta factores como la ventilación, la interconexión y la sostenibilidad, de tal manera que el empleado no ponga en riesgo su salud al trabajar presencialmente en su oficina.

Trabajo y cuidado del medioambiente Chavsa también reconoce que, en un mundo que cada vez se preocupa más por el medioambiente, es necesario crear espacios con materiales ecosostenibles que le permitan a las empresas disminuir su huella de carbono y contribuir a una mejor calidad del aire. Desde el punto de vista arquitectónico, complementos como las lámparas de luces LED, la ventilación pasiva y la priorización de la luz natural, son determinantes para disminuir el consumo energético de la compañía y para construir un espacio acorde a las búsquedas ambientales de toda la organización.

Es por esta razón que Chavsa se ha propuesto ofrecer a sus clientes diseños de oficinas con alternativas de distribución, mobiliario e iluminación que vayan a tono con los intereses ambientales y laborales de un mundo globalizado como el actual. Todo esto sin descuidar uno de sus pilares fundamentales: la creación de ambientes laborales que favorezcan el incremento del bienestar emocional y físico de los trabajadores dentro de cualquier compañía.



