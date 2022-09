¿Por qué las empresas deben considerar al salario emocional una parte importante de su política? Emprendedores de Hoy

Para los trabajadores, los factores emocionales que condicionan el empleo son cada vez más decisivos, junto al factor económico. El Grupo Cerdá comparte sus implicaciones corporativas con el salario emocional en su nuevo podcast Life’s Little Talks.

Una de las mayores preocupaciones de las empresas es hacer que sus empleados se mantengan en la organización. Para lograrlo, el principal beneficio que ofrecen son salarios adecuados y que cumplan las expectativas esperadas.

Otras organizaciones ofrecen beneficios como seguros de salud o créditos para viviendas. Sin embargo, estas no son las únicas medidas que existen para la retención de personal.

Los tiempos han cambiado. Ahora, la población activa valora cada vez más el poder conciliar trabajo y vida personal y que la empresa le ofrezca beneficios en pro a lograrlo. Por esta razón, el salario emocional es tan importante y numerosas empresas en Europa como Artesanía Cerdá lo han implementado.

¿A qué hace referencia el salario emocional? Cuando se habla de salario emocional se hace referencia a los beneficios no económicos que ofrece una empresa a sus trabajadores. Dichos beneficios están basados en el bienestar emocional y la salud laboral, para construir organizaciones que prioricen el bienestar de su personal.

Este concepto proviene de la teoría de motivación-higiene de Herzberg, un relevante sociólogo empresarial quien en 1959 afirmó que el rendimiento de las personas en el trabajo depende del nivel de satisfacción que experimentan en su ambiente laboral.

Más recientemente, la OMS ha venido impulsando la importancia del salario emocional desde el 2007, pero en apenas unos años ha ganado relevancia para las organizaciones, las cuales han empezado a implementarlo con compromiso en su política.

Algunos de los beneficios que las empresas implementan como salario emocional son los horarios flexibles, los días libres, posibilidad de teletrabajo, contar con zonas de descanso y distracción, una guardería para niños o un gimnasio.

También forman parte del salario emocional beneficios como los planes de formación y capacitación profesional, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y el reconocimiento de logros y metas.

El objetivo principal de ofrecer tales beneficios es que los empleados vean de forma positiva la empresa para incentivar a que sigan siendo parte de la compañía durante muchos años. También se busca mejorar su vida personal y familiar, así como mejorar el ambiente laboral y conseguir aumentar la producción.

La implementación del salario emocional en las organizaciones Para implementar el salario emocional en una organización, se debe tener en cuenta que, por más retribuciones no económicas que ofrezca la empresa a su personal, estas nunca pueden compensar un salario económico bajo.

A final de cuentas, si las empresas quieren retener a su mejor talento deben darle la retribución económica adecuada. El salario emocional es algo que suma al salario económico y que, en ningún caso, lo sustituye.

En este sentido, Artesanía Cerdá, como parte de su modelo de empresa saludable el cual establece como prioridad la salud de su equipo desde un enfoque global, ha optado por implementar el salario emocional dentro de sus políticas corporativas.

La empresa con sede en Valencia ofrece, entre otros, estos beneficios: cesta de bienvenida por nacimiento de bebé de algún miembro del equipo, convenio con agencia de viajes, cesta de fruta en el coffee break todos los lunes, descuentos en productos Cerdá, desayunos con dirección durante el proceso de onboarding, implantación del teletrabajo y la puesta en marcha de una serie de actividades dentro del programa “Cerdá Te Cuida” en el que se ofrecen menús saludables semanales, clases de yoga, sesiones de fisioterapia y talleres para dejar de fumar.

Cerdá comparte su visión empresarial sobre el salario emocional en el primer episodio de su nuevo podcast Life’s Little Talks, de la mano de Juan Luis Ramos, Customer Success Project Manager de Cerdá, además de Carlota Sanz, International KAM de la PETS Division de Cerdá y de Ismael Hernández, People & Talent Manager de Cerdá.

Dicho episodio estará disponible a partir del 20 de septiembre en el canal de YouTube de la empresa y estará dirigido a todos aquellos líderes corporativos, empleados y emprendedores que deseen conocer la implicación de expertos en la implementación del salario emocional, su importancia y sus beneficios para las empresas.

El podcast Life’s Little Talks es una iniciativa que busca crear un espacio de aprendizaje, reflexión y actualización sobre temas de actualidad como entretenimiento, innovación, sostenibilidad, salud y cultura empresarial.

Acerca de Grupo Cerdá El Grupo Cerdá está especializado en la producción y distribución de productos licenciados de marcas de entretenimiento reconocidas en todo el mundo. Los productos de la marca van, desde ropa y calzado, accesorios, complementos… hasta toda una línea completa para las mascotas. Toda una gama de artículos diseñados para el disfrute de toda la familia.

La base de la empresa se centra en el talento de su equipo, que, a lo largo de los años, ha ido consolidándose como una empresa de referencia en un gran número de países de Europa. Como productores de artículos para la familia, el Grupo Cerdá trabaja para hacer todos sus procesos más sostenibles y reducir al máximo el impacto generado en el medioambiente.



