​Joel Nicolau se hace con el maillot de la montaña en Luxemburgo

La semana para Caja Rural-Seguros RGA se cerró en el Tour de Luxemburgo con Joel Nicolau en lo más alto del podio como ganador del maillot de la montaña. El corredor catalán certificó su victoria con una nueva escapada en la última etapa que fue la recompensa al buen trabajo durante toda la semana.



La combatividad del catalán queda fuera de toda duda, como lo demuestran sus doce fugas en lo que va de temporada. El resultado es la consecución de dos triunfos de la montaña, sumado el de Luxemburgo al conseguido en Noruega, certificando la actitud ofensiva que forma parte del ADN del equipo.

Joel Nicolau: “Hoy ha sido una fuga de fuerza, ya que en el primer puerto se ha subido a tope desde abajo y a falta de 500 metros han arrancado los que nos hemos ido y yo. Mi tercera fuga en esta carrera para afianzar el maillot de la montaña, así que es para estar contentos. Estoy muy satisfecho con la temporada que he hecho, he tenido alguna mala época por algún virus que he cogido pero en general he demostrado todo el año un nivel medio/alto que al final es lo que buscaba. He sido constante durante todo el año y he vivido momentos muy buenos e incluso he estado muy cerca de alguna victoria. Los dos maillots de l montaña que he conseguido han sido en carreras UCI ProSeries que no son nada fáciles. Ahora me quedan cuatro clásicas en Italia donde intentaremos dar todo lo que nos queda y coger unas vacaciones más que merecidas”.

El Tour de Eslovaquia también bajó el telón este domingo con un buen desempeño de los hombres de Caja Rural-Seguros RGA. Una actitud ofensiva y dos puestos entre los diez mejores en sendas etapas destacan en el rendimiento de la formación verde, con Abel Balderstone 8º y Jonathan Lastra 9º en la general.

El catalán ya arrancó la carrera cerca de los mejores en el prólogo, con pocas carreras entre profesionales antes de su salto oficial al profesionalismo el año próximo. Además, el ecuatoriano Jefferson Cepeda se subió al podio como el corredor más combativo de la prueba, mientras que el bloque entero se coló entre los tres mejores, junto a Quick Step y Jumbo-Visma.