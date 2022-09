Los mejores casinos en línea de Chile Los juegos online viven su mejor momento Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de septiembre de 2022, 08:59 h (CET) En los últimos tiempos, los juegos online como lo son los casinos en línea o casas de apuestas deportivas viven su mejor momento. La pandemia hizo que su crecimiento se acelerara y que muchas personas entraran por primera vez buscando ganar un dinero extra o un entretenimiento. Si te sucedió así, te dejamos los mejores casinos en línea de Chile para que disfrutes de ellos.

Cuáles son los mejores casinos en línea de Chile

En los últimos tiempos, la cantidad de casinos en línea se vio en aumento. Así es como muchos consiguieron la aprobación y licencia por parte del gobierno de Chile. Es el caso por ejemplo de Kto, que ya funciona en el país. Así como ellos, muchos otros de los casinos en línea más famosos del mundo también están disponibles en el país.

Kto

Como comentamos más arriba, Kto es uno de los casinos en línea en Chile que mejor se posicionó en este último tiempo. Tiene una gran variedad de juegos, ofrece bonos sin requisitos tan exigentes como otros casinos y constantemente tiene múltiples promociones disponibles.

En lo que se refiere al catálogo de juegos, tiene ahora mismo:

1200 slots diferentes

Juegos de Blackjack

Póker

Algunas de las compañías que operan los slots son de las más conocidas como Microgaming, Evolution o Pragmatic Play.

Betsson

Betsson es un casino que tiene presencia en todo el mundo. Su promoción de bienvenida es una de las más interesantes porque te brinda una bonificación del 100% en el primer depósito que realices, así como otro tipo de ofertas especiales.

Si eres de los que les gusta competir, en Betsson encontrarás distintos torneos diarios con premios sorpresas en donde uno de los mayores fue de más de 54 millones de pesos.

En cuanto al casino en sí mismo tienes:

Ruleta

Blackjack

Bacara

The moneydrop

Distintos juegos de slots

Todos ellos desarrollados por las mejores compañías de juegos con lo que podrás jugar con total seguridad y tranquilidad.



Playzee

Es uno de los casinos en línea más recientes en llegar a Chile que cuenta con diversos juegos para entretenerte. Los bonos de bienvenida también son muy variados. Tienes bonos de bienvenida con tu primer, segundo y tercer depósito en donde te dan cierto porcentaje de lo que aportes junto con una cantidad de giros específicos en los slots.

Sobre los juegos disponibles en el casino online Playzee encontrarás:

Slots

Jackspots

Cartas

Ruleta

Bingo

Pachinko

Craps

A todo ello se le suman unos 1000 slots con diferentes juegos por lo que tendrás para elegir entre tus favoritos.

20bet

Otro de los mejores casinos en línea que vas a encontrar en Chile. Su bono no es tan suculento como el resto y dependerá en gran parte de la cantidad que deposites. Te darán otra bonificación especial con tu segundo bono.

En cuanto a los juegos disponibles en 20bet, vas a encontrar mucha variedad, desde los más clásicos hasta los juegos tragamonedas más modernos:

Blackjack

Ruleta

Póker

Age of pirates

100 Joker Staxx

100 cats

Book of Vikings

Algo interesante en este casino es que además de los métodos de pago tradicional te permiten ingresar y retirar en criptomonedas.

Jackpotcity

Nacido en 1998, este casino en línea llega a Chile para dar la oportunidad a todos de disfrutar de maravillosos juegos desde los clásicos hasta los más novedosos con sus tragamonedas. Puedes conseguir el 100% de tu primer depósito como bono de bienvenida si cumples con ciertos requisitos. Además, continuamente tienen promociones y ofertas en donde te dan por ejemplo giros gratis en los slots. Para quienes apuestan de continuo, tienen un programa de fidelidad muy interesante en donde vas pasando por distintas categorías.

En cuanto al catálogo de juegos tienes disponibles algunos como por ejemplo:

Slots

Slots progresivos

Juegos de cartas

Ruleta

Póker

Monopoly

Te llamará la atención algunos juegos que no son muy comunes de encontrar en los casinos como los slots Andar Bahar o Fan tan.

1xbet

1xbet puede que sea uno de los casinos que tiene más promociones de bienvenida para los usuarios. Aquí vas a tener el bono de bienvenida clásico pero también códigos promocionales a través de los cuales puedes tener el 200% de ganancia. También, como en otros casos, tienen programas de fidelidad y ofertas en donde jugar contra el propio casino y si le ganas triplican tus ganancias.

Dentro de los juegos disponibles se destacan:

Ruleta

Blackjack

Bacará

Night Club

Cuenta con una sección exclusive que se llama “Portal Master” en donde te recomiendan algunos de los mejores juegos de slots que tienen disponibles en ese momento. Se destacan mucho en todos ellos las gráficas lo que lo hacen juegos muy divertidos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Los precios de los mercados europeos siguieron bajando gracias a la eólica y menores precios de gas Repara tu Deuda Abogados cancela 84.109€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad Digitalizar el proceso de atracción de talento en las empresas con Softgarden ¿Por qué las mascotas son los reyes de casa? Nobleza Mascotas lo explica Nuevos avances en el tratamiento de los ovarios poliquísticos, según un artículo publicado por la clínica MARGen