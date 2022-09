​Ulrich Seidl cancela su visita al Festival de San Sebastián

El director austríaco Ulrich Seidl anuncia que no asistirá a la 70a edición del Festival de San Sebastián, donde se proyectará su último largometraje, "Sparta", en Sección Oficial y competirá por la Concha de Oro.



COMUNICADO DE ULRICH SEIDL

"Estoy muy agradecido a José Luis Rebordinos por apoyar "Sparta" desde el principio, a pesar de la presión mediática y de la repentina e inesperada polémica que ha suscitado. Significa mucho para mí. Mi impulso inicial fue ir a San Sebastián y no dejar sola la película en la que mi equipo y yo hemos trabajado durante tantos años. Sin embargo, me he dado cuenta de que mi presencia en la premiere podría ensombrecer la recepción de la película. Ahora es el momento de que la película hable por sí sola." - Ulrich Seidl, 17 de septiembre de 2022.

Sinopsis de SPARTA

Ewald se mudó en su día a Rumanía. Años después y entrado ya en los 40, busca comenzar de nuevo. Deja a su novia y se muda al interior. Con la ayuda de jóvenes de la zona, transforma una escuela en ruinas en una fortaleza. Los niños disfrutan de una existencia nueva y sin preocupaciones.

Pero la llama de la desconfianza no tardará en surgir entre los habitantes. Y a Ewald no le quedará otra opción que enfrentarse a una verdad que ha mantenido oculta durante mucho tiempo. Sparta es una película hermana de Rimini y culmina el díptico de Ulrich Seidl sobre la imposibilidad de escapar del pasado y sobre el dolor de encontrarse a uno mismo.