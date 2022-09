Alcaraz nuevo número 1 del tenis mundial Se merece disfrutar de sus logros y seguir sumando experiencia Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 17 de septiembre de 2022, 11:41 h (CET) No era muy difícil de adivinar que la carrera de Carlos Alcaraz iba a explotar más tarde o temprano. En este caso las cosas se han precipitado, su victoria en el US Open ha catapultado al tenista murciano al número 1 del ATP y a comenzar una nueva era en el tenis mundial. Las páginas de predicciones deportivas ya comenzaban a dar como favorito a este joven tenista que está batiendo records de precocidad en todos los sentidos.

A pesar de su juventud, la carrera de Alcaraz ha ido paso a paso pero todo se ha acelerado con la madurez de su juego y el modo en que ha asimilado su juego y presión en los grandes torneos. Si bien hace unos meses sucumbía con Nadal y se veía que la presión era un factor que le dominaba. En muy pocos meses el joven murciano ha sabido añadir a su juego una agresividad y fuerza mental propia de los grandes.

Un buen entorno liderado por el ex tenista Carlos Ferrero ha hecho mella en un joven jugador que le queda mucho por aprender y en el que es muy difícil definir donde puede estar su techo.

La victoria de Alcaraz en el US Open ha sido tildada como de histórica a su s19 años el tenista masculino más joven en ganar un Grand Slam. Toda una proeza demostrando una gran madurez y espíritu de sacrifico. Pues Alcaraz no es un tenista que pase por encima de sus rivales pero si es capaz de aplicar una gran fortaleza mental para rebasar momentos de crisis y aportar su mejor juego.

Rapidez, clase y eficacia pueden definir muy bien el juego de Alcaraz que en cada partido deja golpes de gran genialidad además de lo que comienza a ser su clásico espíritu de lucha.

Ahora Alcaraz e s el número 1 del tenis con menos puntos de ranking. Deberá de defender esta posición a partir de octubre, de momento le queda la Copa Davis para seguir mostrando su talento. Por suerte es un deportista muy bien cuidado en el aspecto mental lo que va a ayudar a poder llevar esta gran fama y exposición y centrarse en el tenis.

Cada victoria conformara parte de una leyenda precoz, sus 19 años le auguran un buen promedio de títulos a ganar ¿podrá rebasar los 22 Grand Slam de Nadal? Está claro que ya comienza un cambio de generación, la retirada de Federer y los últimos pasos de Nadal y Djokovic van a dejar el cetro de mejor tenista a este joven murciano que le queda toda una vida en el tenis.

De momento, como ha sido toda su carrera, paso a paso va creando una carrera que ya comienza ser histórica y puede ser el comienzo de la dominación absoluta de este tenista en todo el circuito del tenis mundial.



Los próximos meses confirmara si Alcaraz ha venido para quedarse y dar guerra hasta el final ante un conjunto de jóvenes talentos del tenis que van a ponerle las cosas muy difíciles en el campo del tenis. De momento, se merece disfrutar de sus logros y seguir sumando experiencia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mireia Martínez y Patricia Pérez, bronce mundial y clasificación olímpica El conjunto nacional volvió a regalarle una gran alegría a la gimnasia española ​Neymar Jr.: "El cambio para Messi fue difícil, pero ahora ya está mejor, está más en casa" El jugador del PSG comparte en una entrevista exclusiva en Dazn sus sensaciones ante una temporada clave para él Alcaraz nuevo número 1 del tenis mundial Se merece disfrutar de sus logros y seguir sumando experiencia ​El regreso de Marc Márquez en el GP de Aragón, este fin de semana en DAZN Además, entrenamientos libres, clasificaciones y las carreras del domingo de las tres categorías Finaliza con éxito la segunda edición del Mislata Handball Fest Pudieron verse partidos de nueve categorías, desde Alevín Mixto hasta Senior Primera Nacional