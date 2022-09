Conoce las distintas aplicaciones de la tecnología láser Resulta una herramienta ideal para muchas soluciones donde se precisa de una fuente controlada y localizada de energía Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 17 de septiembre de 2022, 11:26 h (CET)

La tecnología laser lleva formando parte de nuestras vidas desde hace tiempo. Una vez fue descubierto en 1958 y se construyó el primer láser práctico sobre 1960, han sido muchos los que lo han ido incorporando entre sus filas: En las oficinas contamos con impresoras, en las tiendas con lectores de códigos de barra, e incluso en especialidades como la oftalmología con un láser que nos puede solucionar problemas de visión.

Realmente existen muchas más MAQUINAS LASER que de las que somos conscientes y que empleamos a diario. Pero, ¿cuáles son todas su aplicaciones? Pues con este artículo podrás ir tomando nota, ya que te mostraremos algunas de las más importantes.

Las diversas aplicaciones de la tecnología láser

Debido a que el láser cuenta con especiales propiedades, como la monocromiticidad, direccionabilidad y coherencia temporal, resulta una herramienta ideal para muchas soluciones donde se precisa de una fuente controlada y localizada de energía. Si a esto le añadimos la facilidad que presenta para su regulación y control automático, podemos observar que tiene un amplio rango de aplicaciones que ofrece a industrias muy variadas, como de las telecomunicaciones, la investigación científica o la medicina.

En un sólo artículo no podemos cubrir todo lo que se puede realizar con un láser. Por este motivo, en el post de hoy nos centraremos principalmente en algunas de sus aplicaciones en la industria.

Grabado Láser A través de este proceso se vaporiza los materiales en forma de rayos para grabar marcas permanentes y profundas al eliminar capas de la superficie del material. En este sistema, el rayo láser trabaja a modo de cincel grabando las marcas. Cabe destacar, que es muy frecuente que se confunda el grabado con el marcado, sin embargo existe una clara distinción que los diferencia y es que el grabado penetra más profundamente en la superficie del material que el marcado.

Marcado láser El marcado láser es una gran instrumento para asegurar la trazabilidad de los productos y logotipos indelebles. La gran eficacia de los sistemas de marcado láser resulta evidente a largo plazo, ya que ofrece como resultado una marca permanente que no desaparecerá a pesar del paso del tiempo, tanto sobre componentes de metal como de plástico.

Soldadura Láser La soldadura láser es un método que ofrece distintas técnicas de soldadura. Mediante un haz láser se funde y recristaliza una superficie o material para unir y soldar, materiales metales o plásticos.

Limpieza láser El láser se usa fundamentalmente para eliminar toda serie de impurezas a velocidades increíbles, como por ejemplo, la capa de óxido que aparece por encima de un metal, o la capa de lubricante presente en algún componente, o simplemente para eliminar una mano de pintura que no nos convence demasiado para dejar al descubierto el color original de la pieza. Ciertamente, es una técnica verdaderamente revolucionaria de gran versatilidad que facilita una gran cantidad de aplicaciones en todo tipo de metales y de superficies y suciedades.

Corte láser para metal Esta clase de corte es ideal para la industria metalúrgica. Gracias a su enorme precisión a la hora de cortar metal, supone una gran alternativa para trabajos que requieren de una milimétrica actuación. Entre las principales razones para usar la tecnología láser en los procesos de corte de piezas de chapa metálica en el sector industrial destacan:

1.- Alta precisión 2.- Versatilidad 3.- Agilidad 4.- Eficiencia

Tipos de láser industrial Los tipos de láser con aplicación en la industria primordialmente son los de fibra óptica, CO2 y YAG.

Láser fibra óptica (sólido). Se trata del láser industrial de última generación, el medio de ganancia activa está formado por una fibra óptica que incluye elementos como el neodimio disprosio, erbio o tulio, entre otros. La principal ventaja radica en que ocupan menos espacio y precisan menor energía, ya que esto conlleva un gran ahorro económico.

Se trata del láser industrial de última generación, el medio de ganancia activa está formado por una fibra óptica que incluye elementos como el neodimio disprosio, erbio o tulio, entre otros. La principal ventaja radica en que ocupan menos espacio y precisan menor energía, ya que esto conlleva un gran ahorro económico. Láser CO2 (gas). Hablamos de un láser gaseoso, cuyo medio activo es una gas de baja presión que posibilita la obtención de líneas espectrales estrechas, y también permite una descarga eléctrica en un largo espacio.

Hablamos de un láser gaseoso, cuyo medio activo es una gas de baja presión que posibilita la obtención de líneas espectrales estrechas, y también permite una descarga eléctrica en un largo espacio. Láser YAG (sólido). Suele emplearse para el tratamiento de superficies y mecanizados. No obstante, desde la aparición de la fibra, el láser YAG está quedando un poco desplazado en el sector industrial, ya que en comparación resultan más caros y tienen una vida útil más corta.



Después de lo hasta aquí escrito, si aún precisas más información en cuanto al láser, te recomendamos que solicites el asesoramiento de auténticos expertos en la materia como los que encontrarás en Laser Comercial. ¡Estarán encantados de atenderte! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conoce las distintas aplicaciones de la tecnología láser Resulta una herramienta ideal para muchas soluciones donde se precisa de una fuente controlada y localizada de energía Qué buscar en una empresa de transporte para que las cargas lleguen perfectas y seguras Los servicios de transporte son esenciales en la economía y sociedad de todo país Nueva edición de la formación en Google Analytics 4 En Julio de 2023, Universal Analytics dejará de estar disponible, y por tanto todas las empresas van a tener que migrar a Google Analytics 4 El Live Shopping: ¿Qué es y cómo puede ayudar a tu marca? El objetivo es generar confianza en la marca La demanda de máquinas de hacer hielo se duplica, ante la escasez de cubitos de hielo en España La demanda de máquinas para hacer cubitos de hielo ha crecido un 183 % en unas semanas