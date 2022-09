¿Cómo cotizan los autónomos que compatibilicen la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia? Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 11:42 h (CET)

Para los autónomos españoles, que la pensión de jubilación sea incompatible con el trabajo por cuenta propia puede llegar a ser muy desalentador. Muchas personas aspiran a acceder a una jubilación, puesto que esta representa la retribución por todo lo que han aportado al Estado español durante sus años de trabajo y productividad.

No obstante, existen algunos matices en las leyes vigentes que de alguna manera podrían representar una alternativa viable para poder compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia. Para explicarlo mejor, los Gestores Administrativos de Baleares ofrecen un poco más de información al respecto.

Pensión de jubilación para trabajadores por cuenta propia Si bien, en términos generales, la pensión de jubilación no sea compatible con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, ahora mismo existe la denominada jubilación activa, que incluye en ella la figura del pensionista activo. De hecho, con la nueva ley del trabajo autónomo, se incide nuevamente en la extensión de la regulación de la jubilación, con el fin de favorecer la continuidad la vida laboral de los trabajadores que pueden acceder a ella. En otras palabras, la jubilación activa es una modalidad que, en la práctica, permite compatibilizar la jubilación con el trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

No obstante, para ello, será necesario cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, el acceso a la jubilación tendrá lugar una vez cumplida la edad que resulte aplicable en cada caso, lo que quiere decir que no se puede aplicar como jubilación anticipada. En segundo lugar, el porcentaje que se aplicará a la base reguladora para determinar la cuantía de la pensión deberá alcanzar el 100 %. Y, por último, será compatible con el trabajo a tiempo completo o parcial.

¿Cómo cotizan los autónomos que compatibilicen la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia? Hay que considerar que, dentro del marco de la jubilación activa, la compatibilización con el trabajo por cuenta ajena solo se aplica a pensionistas con largas carreras de cotización. En este sentido, mientras esté vigente la situación de jubilación activa, la cuantía de la pensión será equivalente al 50 % del importe que resulte del reconocimiento inicial. En este punto, es importante considerar que, tras la entrada en vigor de la Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo, existe la posibilidad que estos trabajadores puedan compatibilizar su trabajo con hasta el 100 % de la pensión de jubilación.

En todo caso, ante cualquier duda respecto a este tema, una alternativa ideal es acudir a un gestor administrativo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.