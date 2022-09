Centro de Masajes ZENTOPÍA explica qué es el masaje tántrico

El masaje tántrico tiene sus raíces en la filosofía del Tantra, que se originó en la cultura dravídica en el año 2500 a.C., considerándose una forma de terapia con una conexión sensual y espiritual muy presente El objetivo de los masajes tántricos es crear una conexión entre la conciencia y el cuerpo para crear una relajación total para el usuario.

En la práctica de este masaje se abarca los chakras y las transferencias de estas energías como medio de estimulación para todo el cuerpo.

El masaje tántrico es una técnica que puede beneficiar tanto a mujeres como a hombres, ya que una sesión de masaje permite el autoconocimiento del propio cuerpo y de los sentidos.

Esta terapia asume así el objetivo de crear un equilibrio energético, estimulando a través de técnicas de liberación y distribución de la energía que se concentra en el Lingam o el Yoni.

Además, los masajes tántricos son capaces de ayudar a quienes tienen problemas con el cuerpo de origen psicológico, fortaleciendo su conexión con el cuerpo y una profunda comprensión de traumas.

¿Qué hace el masaje tántrico?

Los masajes tántricos tienen como objetivo distribuir las energías sexuales por todo el cuerpo, ampliando la sensibilidad en su totalidad para proporcionar una experiencia única e intensa al usuario.

¿Para qué sirve el masaje tántrico?

La función básica del masaje tántrico es reconectar el cuerpo a través de un movimiento de sensaciones creando un flujo bioenergético capaz de alterar el cuerpo. De este modo, es capaz de amplificar los sentidos y los estímulos para disolver la tensión o el estrés.

Como resultado se acondiciona el cuerpo para sentir los estímulos en todo el ser, movilizando las sensaciones, creando nuevas conexiones y permitiendo un nuevo acceso al placer. Esto permite al usuario reafirmar su propia relación con el cuerpo, lo que ofrece varios beneficios.

¿Cómo hacer un masaje tántrico?

Para realizar un masaje tántrico, es necesario preparar el entorno, ser consciente del tiempo de cada sesión y entender qué materiales se utilizan. A partir de ahí, se está a un paso más cerca de conseguirlo:

Preparar el entorno

Es importante intentar cultivar un ambiente muy íntimo y confortable, así como utilizar poca iluminación, si es posible encender algunas velas. Otro elemento que se puede utilizar son inciensos, por ejemplo.

Elegir una canción tranquila como música de fondo, el volumen debe ser bajo y agradable.

Hay que tener en cuenta que el ambiente debe aportar ligereza y tranquilidad, recordando que el principal estímulo de este momento es el tacto y los elementos del escenario deben utilizarse con moderación. Por lo tanto, hay que evitar las exageraciones externas para que la persona pueda concentrarse sólo en el tacto de su cuerpo.

No se preocupe por el tiempo

Al ofrecer una sesión de masaje tántrico, la persona debe ser consciente de que no hay urgencia en la práctica. El tiempo no debe ser una preocupación, de lo contrario puede interrumpir el flujo del tantra e impedir que se logre el propósito del masaje. Por lo tanto, considere la posibilidad de reservar unas 1-2 horas para cada sesión.

Materiales

No es habitual utilizar muchos materiales para realizar el masaje tántrico, el principal material a utilizar un aceite esencial, esto permitirá al masajista poder aplicar las técnicas tántricas con mayor facilidad. En algunos casos, se pueden utilizar pañuelos o plumas para explorar las diferentes sensaciones del tacto en el cuerpo.

Busca un aceite corporal con una fragancia equilibrada para que no moleste ni afecte negativamente a la experiencia del usuario. Es importante recordar siempre que el énfasis de esta práctica está en el tacto y que éste nunca debe quedar en segundo plano.

Mitos del masaje tántrico

La filosofía del tantra tiene una perspectiva del mundo y del ser humano que a menudo es incomprendida por la sociedad. Esto plantea una serie de mitos sobre sus conceptos que también se trasladan al masaje tántrico:

El masaje tántrico busca despertar el equilibrio de la energía vital

Es fundamental para los procesos emocionales, psicológicos y fisiológicos del ser humano. Según el Tantra, la región pélvica es la fuente de esta energía y mediante el masaje se moviliza esta energía por todo el cuerpo. De este modo, se encuentra el equilibrio energético y la iluminación.

El masaje tántrico utiliza técnicas para lograr este objetivo, a través de dichas técnicas que estimulan, distribuyen esta energía por todo el cuerpo del receptor.

En esta etapa, la manipulación sólo funciona para promover estímulos en todo el cuerpo para distribuir la energía en todo el cuerpo del usuario.

Cualquier persona mayor de edad puede hacer

Según las masajistas profesionales, quienes pueden realizar esta terapia son hombres y mujeres mayores de 18 años. Y no depende del estado civil, ni de la orientación sexual o religión, la experiencia también puede ser compartida entre la pareja. Lo importante es que todos puedan beneficiarse del masaje.

¿Cuánto dura el masaje tántrico y quién puede realizarlo?

Las masajistas profesionales son las encargadas de realizar este masaje. También son capaces de compartir técnicas y movimientos para que se pueda aplicar tanto a la pareja o por cuenta propia.

Una sesión de masaje tántrico puede durar normalmente entre 1 y 2 horas. Esto se debe a que en la práctica no sólo se da un masaje, sino que también se mantienen una serie de conversaciones y meditaciones para preparar al usuario.

Por último, es esencial establecer una relación de confianza entre la masajista y el usuario para que la práctica logre los resultados deseados. Pues bien, el masaje tántrico no sólo se utiliza para lograr la relajación, sino también como una terapia capaz de actuar sobre traumas y problemas psicológicos.