La formación continua de distribuidores de seguros debe ser útil y divertida

Los mediadores de seguros -corredores y agentes-, además de los otros actores -compañías de seguros, bancaseguros, mediadores de seguros complementarios, etc.- que intervienen en el Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros, y en la Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la cual se establecen los principios básicos de los cursos y programas de formación para los distribuidores de seguros y de reaseguros, tienen la obligación de realizar formación continua.

¿Qué niveles existen en la formación continua para mediadores de seguros? Existen en la nueva normativa 3 niveles. Según el tipo de distribuidor, debe realizar un tipo de nivel determinado que, de forma resumida, son los siguientes. Se puede profundizar más en el Real Decreto arriba señalado.

En el nivel 1 se incluyen las personas responsables de la actividad de distribución de las entidades aseguradoras, los corredores de seguros (persona física o jurídica) y los corredores de reaseguro y, por último, la bancaseguros. Este grupo debe realizar 25 horas anuales de formación.

Los actores del nivel 2 también deben dedicar 25 horas anuales a su formación continua. En este grupo se engloban los agentes de seguros (físicos y jurídicos), los empleados de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que presten asesoramiento, los empleados de los mediadores de seguros que presten asesoramiento, las personas que integren las redes de distribución de la bancaseguros y los colaboradores externos que presten asesoramiento.

Finalmente, se consideran parte del nivel 3 a los agentes de seguros que den información, pero que no asesoren; los empleados de aseguradoras que den información, pero que no asesoren; los empleados de mediadores de seguros que den información, pero que no asesoren, y las personas que integran red de distribución de la bancaseguros que den información, pero que no asesoren. Este último grupo solo debe realizar 15 horas anuales de formación continua.

¿Cómo se percibe en el sector de la mediación de seguros la obligación de la formación continua? Rafael Bonilla, mentor de seguros y creador del Mediador All In One (Método MAIO) ha realizado consultas a diferentes corredores y agentes de seguros y se ha percatado de una serie de cuestiones.

En primer lugar, los mediadores de seguros ven la formación continua como un trámite que tienen que pasar y van acumulando durante el año certificados de todas las formaciones a las que asisten, sean gratuitas o sean de pago. Así, una vez conseguidas las horas que necesitan, el 90 % no piensa en seguir formándose de forma consciente.

La mayoría lo ven «como un palo» y suelen dejarlo para el último momento, cuando las diferentes empresas de formación empiezan a recordarles que se acaba el plazo para que hagan las horas obligatorias de formación continua. Por eso, suelen escoger formaciones «para pasar el trámite», que no influyen para nada en el crecimiento en la cuenta de resultados de las empresas de mediación de seguros, tanto corredurías como agencias.

Respecto a los empleados, se busca la formación más económica posible y no se realizan seguimientos de su aprendizaje. Es otro trámite obligatorio más que se lleva a cabo «por cumplirlo».

La formación debe ser útil y divertida Bajo el punto de vista de Rafael Bonilla, la clave está en transformar la formación continua en resultados positivos, en cuanto a las comisiones que se ganan, a la felicidad en el trabajo y a la productividad de alto nivel que debe tener la élite productiva.

La fórmula son los contenidos formativos que son de verdad útiles y divertidos, que no da pereza hacerlos, que no se hacen por «imposición» legislativa, sino porque el mediador de seguros es consciente de lo que está consiguiendo con una verdadera formación continua.