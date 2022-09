ALURA, el centro de belleza para lucir perfecta tras el verano

Hidratación y regeneración: los tratamientos imprescindibles para recuperar el cabello, cutis y contorno corporal

Con la llegada de septiembre y el fin de las vacaciones de verano, es el momento de reflexionar sobre las consecuencias de la época estival en el cabello y la piel. Y es que, la deshidratación cutánea, el fotoenvejecimiento, la aparición de manchas, la sequedad y rotura de puntas, el aumento de la celulitis… son algunos factores que se deben enfrentar los próximos meses.

ALURA BEAUTY y sus firmas pioneras en el sector ofrecen un sinfín de tratamientos capilares, faciales y corporales para cuidarse y que esta nueva temporada otoño-invierno todas luzcan perfectas. El objetivo es muy claro: recuperar la hidratación del cabello, regenerar la dermis y revitalizar la piel, los tres pilares fundamentales.

La cara B del bronceado esconde el daño solar al que las personas se han sometido. Para combatirlo en el mínimo tiempo posible, la plataforma láser Icon de IM CLINIC es ideal para recuperar la calidad de la piel, ya que permite eliminar arrugas, al mismo tiempo que consigue un tono uniforme de la piel (eliminando manchas y marcas) y elimina las lesiones vasculares. De esta manera, se consigue un efecto rejuvenecedor, mejorando la textura, unificando el tono de la piel y consiguiendo un aspecto vital, sano y joven.

Factores como la sal marina y el cloro de las piscinas provocan en las personas una intensa deshidratación capilar, modificación del color, pérdida de brillo y rotura de puntas. Los salones de ALURA BEAUTY, ALBERTO CERDÁN SPACE y NEW LOOK, disponen de los tratamientos más innovadores en hidratación y reparación capilar para lucir una melena sana en este back to routine.

En septiembre también es importante recuperar de nuevo los hábitos saludables y volver a cuidarse. Por ello, invertir en tratamientos y productos con resultados que los avalen es un must.

En MESOESTETIC, disponen de Bodyshock Intensive Mist, un concentrado bifásico en bruma para las zonas más rebeldes, como el abdomen y las caderas, ayudando a definir y mejorar la apariencia de la silueta. Su combinación con el extracto de cardo mariano, la cafeína y el extracto de Arnica también potencia la acción del complejo atenuando visiblemente las imperfecciones de la celulitis.

En esta misma línea, BASICS BY MERCÈ cuenta con un producto revolucionario y de resultados ampliamente contrastados. Se trata de la crema ‘Firming & Body Shaping Cream’, de Endor Technologies, un producto reafirmante y remodelante mayúsculo, entre cuyas bondades destaca reducir la flacidez y la grasa en brazos, muslos y vientre que no se van ni con ejercicio ni con dieta. Con un contenido total de 200 ml, emplea la ciencia biomédica en el mismo grado que se utiliza en la cosmética facial. De ahí que el resultado sobre la flacidez en el cuerpo sea muy superior al resto de cremas corporales.

El tratamiento corporal TempSure Envi de IM CLINIC penetra en las capas profundas de la dermis, eliminando la grasa localizada y reduce la celulitis mediante la contracción y la renovación del colágeno y la elastina. Estas nuevas y renovadas fibras ayudarán a tersar y remodelar el contorno corporal, consiguiendo una piel más tersa y reduciendo las depresiones y hendiduras que caracterizan la piel de naranja.

Ponerse en manos de un experto nutricionista también es posible gracias al plan de choque posverano de BACKSTAGE BEAUTY. Pautas nutricionales y sesiones de aparatología durante 21 días para reducir medidas y conseguir los objetivos deseados.

Crear una armonía corporal, facial y capilar es todo un reto que se puede hacer realidad de la mano de los mejores especialistas y con tratamientos a la vanguardia de las tendencias de la mano de la aparatología más innovadora del sector.

ALURA BEAUTY, un sinfín de experiencias completas para sumergirse en un oasis de bienestar.

Acerca de Alura Beauty & Wellness:

El concepto de belleza ha evolucionado hacia un nuevo conjunto de elementos que se asocian a un estilo de vida saludable y un bienestar general. Las nuevas tendencias también demuestran que muchas barreras están desapareciendo, de modo que deja de tener importancia la edad, el sexo, el físico… la belleza ya no habla de clichés. En este marco, pues, aparecen dos nuevos elementos: la digitalización y la inmediatez. El tiempo se ha transformado en el valor más preciado que uno tiene y saber aprovecharlo bien influye de forma directa en el bienestar de las personas.

¿Y si fuera posible poder disfrutar de una experiencia transformadora en la que acceder a un cuidado total de belleza y bienestar, con las marcas más premium del sector, en un espacio exquisito dedicado solamente a ser cuidado? ¿Y si todo ello se pudiera conseguir a través de una sola reserva, pagando de forma cómoda e inmediata? Alura abre las puertas a un innovador y revolucionario oasis de belleza y bienestar en la ciudad de Barcelona en el que poder disfrutar de una experiencia única que atrapa todos los sentidos.