Talleres Murillo explica qué pasa si se rompe la correa de distribución

jueves, 15 de septiembre de 2022, 14:01 h (CET) De gastar una media de 500€ en hacer la sustitución a tener que gastar hasta los 5.000€ en una gran reparación, la correa de distribución es un elemento del motor al que se le debe prestar especial atención y controlar con las revisiones de mantenimiento de los vehículos estimadas por los fabricantes o aconsejadas por los talleres de confianza La rotura de la correa de distribución es una de las averías más caras para reparar que a veces se produce de forma inesperada, pero muchas otras se podría evitar. Talleres Murillo, el taller de vehículos especializado en reparaciones de todo tipo, tanto de las más sencillas como de las más complicadas, exponen qué pasa si se rompe la correa de la distribución, que es el elemento de los motores de combustión interna que sincroniza la rotación del cigüeñal y del árbol de levas.

Rotura de la correa de distribución

La correa de distribución es la encargada de que el movimiento entre pistones y válvulas sea el correcto. Su misión es cerrar y abrir las válvulas del motor en el momento propicio, durante el proceso de admisión y escape de cada uno de los cilindros del vehículo.

Si se rompe la correa de la distribución, lo más probable es que se rompa parte del motor, lo que hace que la avería sea muy cara, pues ya no solamente es solucionar la rotura de la correa sino que se tiene que solucionar los daños ocasionados al motor a causa de la rotura.

Como término medio, la avería suele rondar entre los 1.500 y 2.000€, aunque en algunos pueda llegar hasta los 5.000€.

Pero, ¿se puede hacer algo para evitar su rotura y el dispendio? La respuesta es sí, en muchos casos, pero como se ha dicho antes, esta avería también puede venir sin avisar.

Vida útil de la correa

La mayoría de los fabricantes de vehículos ofrecen una vida útil de la correa de la distribución media de unos 100.000 kilómetros, pero es una cantidad que puede depender de si se ha hecho por trayectos largos o en ciudad (que puede acortar su vida útil hasta un 20%).

Síntomas para detectar el cambio de la correa de distribución

Se pueden notar en el vehículo algunos avisos que indican que la correa está en mal estado.

• Ruido que viene del motor, como de tic-tac, que sí es cierto puede ser debido a una presión de aceite baja o escasez de lubricación, debe ser revisado por el taller.

• El motor no arrancará.

• La mecánica del motor fallará. Al estar a punto de romperse, no dejará que los cilindros trabajen en los tiempos que deberían, lo que causará fallos en la ignición.

• Fugas de aceite.

Estar atento y escuchar el motor de los vehículos puede ahorrar más de un disgusto con un resultado de caras consecuencias. Hay que escuchar al motor y hacer las revisiones pertinentes para evitar males mayores, además de seguir todas las recomendaciones de los fabricantes. Desde Talleres Murillo recomiendan que si se oyen ruidos raros en el motor de los vehículos, se visite al taller de confianza lo más pronto posible.

