La XIX edición del Concurso Tapas Jamón de Teruel ofrece: “Tapas de Cine”

La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos y el Consejo Regulador Jamón de Teruel, organizan, del 15 al 25 de septiembre este sabroso concurso que versa en torno al mundo del celuloide. Un total de 48 establecimientos entre bares y restaurantes, ubicados en su mayoría en la Ciudad de Teruel y en otras 8 localidades distintas de la provincia, celebran este atractivo evento gastronómico.

La imagen y temática de esta edición, quiere dar visibilidad a los escenarios de película que esconde esta bella tierra y que cada día son más atractivos para productoras y posibles localizadores. Nombres como “Bienvenidos al Edén”, “Solo House”, “Pulp Fiction Burger”, “Otoño en la Sierra”, “Nuestros Amantes” o “Luces, Cámara y Jamón”, son solo algunos de los sugerentes nombres de las tapas presentadas este año a concurso.

“La mayoría de los establecimientos los encontramos en Teruel ciudad, donde este año se ha alcanzado una cifra de participación similar a las obtenidas antes de la pandemia. Pero el concurso no se limita a la capital turolense, puesto que otras ocho localidades de la provincia también participan en esta iniciativa ofreciendo deliciosas tapas en lugares tan dispersos como el hotel la Fábrica de Solfa, en Beceite; el restaurante La Torre, en la localidad de Torre del Compte; el Gastro Bar Micelios, en Alcañiz, que debido a la coincidencia con Moto GP ofrecerá su tapa a partir del día 20.

En Utrillas podremos disfrutar de las propuestas presentadas por el Bar Las Vegas, ganador de tres premios en la pasada edición, entre ellos la Mejor Tapa Jamón de Teruel 2021. Y si seguimos hacia el sur el restaurante Dos Vueltas al plato, en Mora de Rubielos; la Hostería La Barbacana, en Tramacastiel; el bar Prada, en Bronchales y el Restaurante Santuario de Alta Montaña, en Orihuela.

Todos nos esperan con su tapa de cine y enclaves que podrían deleitar a cualquier productora”, afirma sonriente Raquel Herrero, coordinadora del XIX Concurso de Tapas Jamón de Teruel.

Precio y maridajes

Todas las tapas se sirven al precio de dos con cincuenta euros y cuatro euros si se acompaña con una Cerveza Turia, una copa de Viñas del Vero o Coca Cola Zero Zero para los que optan por no tomar alcohol. Marcas todas ellas que año tras año apuestan por este concurso y lo hacen posible con su colaboración.

Además de Jamón de Teruel, entre los ingredientes de las tapas se encontrarán productos propios de la gastronomía turolense como el Melocotón de Calanda (en temporada), el Aceite del Bajo Aragón, los quesos artesanos de Teruel, el Ternasco de Aragón, la patata de Cella, o las mermeladas y confituras con productos de la huerta, apostando siempre por productos km0 y economía circular.

Pero los tapeadores que buscan elaboraciones más exóticas, también van a encontrar tapas que nos trasladan a otras cocinas, como la musaka griega, el panko japonés, un tartar de jamón sobre gofres de quesos aragoneses, kimchee al estilo coreano, trampantojos de la típica tarta Red Velvet americana, o del Paris Brest francés, pero siempre con el ingrediente estrella, nuestro Jamón de Teruel.

Tapas para celíacos y tapas kids

Un total de 23 tapas son aptas para celíacos o adaptables previa petición para que las puedan consumir también las personas intolerantes al gluten. Además, algunos establecimientos ofrecen una tapa especialmente pensada para los más pequeños. Entre las tapas kids, que es como se han denominado en el concurso, podemos encontrar buñuelos, gofres o milhojas de jamón de Teruel que seguro facilitarán el poder salir de tapeo en familia.

Votaciones y jurado

La tapa de Jamón de Teruel, se ofrecerá durante los 10 días del concurso, en el propio establecimiento. El público podrá votar y valorar del 1 al 5 sus tapas preferidas a través del enlace https://www.tapas.teruelturismo.es/, link que también podrá descargar con el QR que aparece en todos los folletos distribuidos en bares, restaurantes, hoteles, oficinas de turismo y en las tarjetas que se mostrarán junto a la tapa, con la explicación de la misma. Esta votación popular junto con el voto de un jurado secreto compuesto por 10 personas, elegidas por la organización, seleccionará las 12 mejores tapas de esta edición que serán las que pasarán a la gran final. El acto de degustación y valoración final por parte de un jurado profesional tendrá lugar el 4 de octubre y es ahí donde se otorgarán las ocho categorías de premio incluidas en el concurso.

Relación premios

Premio mejor tapa “Jamón de Teruel”.

Premio temático “Tapa de película”.

Premio Tapa más Popular.

Mención especial Mejor maridaje con Viñas del Vero.

Mención especial mejor maridaje con Cervezas Turia.

Mención especial Mejor maridaje con Coca Cola.

Premio Mejor Tapa “kids”.

Mención especial Mejor Tapa apta para celíacos.

Entre todas las personas que participen en el voto popular se sorteará un Jamón de Teruel y además 10 botellas magnum de Viñas del Vero Crianza, gentileza de la bodega. Sin duda premios todos ellos que animan a tapear y a votar las tapas de esta edición del concurso. Además, un año más solo por realizar compras en Teruel durante esos días, la Tarjeta Soy de Teruel premiará con 500 vales canjeables por una Tapa de Jamón gratis en cualquiera de los establecimientos participantes.



De izda a derecha: Julián Villanueva. Representante de Viñas del Vero en Teruel - Javier Domingo. Concejal de Turismo y fiestas del Ayuntamiento de Teruel - Ricardo Mosteo. Presidente del Consejo Regulador Jamón de Teruel - Roche Murciano Martín. Presidente de Teruel Empresarios Turísticos - Carlos Polo. Director Oficina principal de Caja Rural de Teruel. - Fermín Caballero. Representante de Coca Cola en Teruel