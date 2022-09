Servicios para mejorar la productividad, con Javier Ortego Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022

El propósito de cualquier compañía es aumentar la productividad de su personal, a fin de conseguir procesos más efectivos que permitan una mayor rentabilidad.

Se trata de una capacidad compleja de trabajar, debido a que existen muchos factores que perjudican el desarrollo efectivo de la misma, en especial aquellos que están vinculados al entorno digital.

Por ese motivo, muchas compañías optan por contratar a un profesional capacitado en la temática, que pueda brindar las herramientas necesarias para alcanzar las metas trazadas. Uno de ellos es Javier Ortego, un formador de empresas que destaca no solo por sus cursos, sino también por estar entre los 100 mejores profesores del mundo, según el medio The Economist.

Cursos de formación para organizaciones El conocimiento del mundo empresarial no es algo sencillo porque deben tomarse en cuenta muchas variables, desde la gestión de liderazgo hasta el trabajo en equipo y la gestión eficiente del tiempo.

Una de las propuestas que ofrece Javier Ortego es el curso de ventas. En el mismo aborda diversos conceptos, como neurociencia, programación neurolingüística y aceleradores de ventas. Por otra parte, también se encarga de capacitaciones sobre negociación, en la que resaltan las fases y habilidades; gestión de equipos, donde se analizan los procesos de comunicación y las etapas para resolver un problema; presentaciones eficaces, gestión del tiempo, gestión de conflictos y liderazgo empresarial.

Como estudioso del ámbito comercial, Javier Ortego busca generar un impacto positivo en las áreas directivas para conseguir resultados óptimos en las empresas. Es por eso que hace hincapié tanto en la gestión como en la formación de las personas que integran los grupos de trabajo.

Servicios de consultoría profesional Más allá de los cursos de alto nivel para empresas, Javier Ortego ofrece servicios de consultoría en distintas áreas. Una de ellas es exclusiva para negocios y está enfocada para pymes y grandes empresas. La misma cuenta con varios puntos, entre los que sobresalen la revisión y desarrollo del modelo de negocio para incremento de la rentabilidad de la empresa, la optimización de los procesos y la gestión de ventas, la revisión y mejora de los procesos empresariales, el análisis del clima laboral y los procesos de selección, entre otros.

Por otra parte, sus clientes también pueden solicitar servicios de marketing. Estos se orientan al estudio en profundidad de los negocios para lograr identificar los posibles puntos de mejora, que se pueden aplicar para obtener una mayor rentabilidad. Entre los servicios específicos aparecen el análisis y diagnóstico del mercado, la definición y optimización del producto, la gestión de la estrategia de precios, los planes promocionales y el estudio de los canales de venta.

Por su amplia experiencia en el sector y por la confianza de empresas de gran envergadura, Javier Ortego es un profesional de referencia para lograr incrementar la productividad de los equipos de trabajo.



