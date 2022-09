¿Cómo es el dolor de cabeza por sinusitis? Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los dolores de cabeza son uno de los síntomas más comunes en cualquier edad. Según las cifras de la Sociedad Española de Neurología, casi la mitad de la población presenta este problema con frecuencia.

Aunque en la mayoría de los casos no es un síntoma de enfermedad grave, cuando es intenso, prolongado y frecuente puede afectar la calidad de vida de quienes lo padecen. Por eso, es importante conocer el tipo de dolor, sus causas y cómo aliviarlo.

Uno de los tipos de cefalea más frecuente es el dolor de cabeza por sinusitis. La causa de esta dolencia se debe a la acumulación de moco denso en los senos paranasales.

Los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios y algunos mucolíticos suelen aliviar el dolor facial ocasionado por la sinusitis con relativa rapidez, pero su efecto apenas dura unas horas, ya que no eliminan la causa del dolor y, por lo tanto, este permanece. Para combatir la sinusitis, es imprescindible reducir la presión facial mediante el drenaje de esa mucosidad acumulada y restaurar el funcionamiento normal de los senos paranasales.

Tipos de dolor de cabeza Los dolores de cabeza pueden variar según las causas. Cualquier aspecto que estimule los receptores del dolor en la cabeza o el cuello de una persona puede causar cefalea. Algunos de los motivos más frecuentes son el estrés, tensiones musculares, problemas dentales o de mandíbula, infecciones, medicamentos, presión alta o sinusitis.

Es importante prestar atención al tipo de dolor para describirlo en una consulta médica. Por ejemplo, un dolor de cabeza provocado por la tensión da la sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza. La cefalea en racimos se describe como un ardor y dolor muy fuertes concentrados detrás del ojo o en un lado de la cara. Por otro lado, la migraña se caracteriza por un pulso intenso que se siente desde el interior de la cabeza y puede permanecer durante días.

El dolor de cabeza de origen sinusal es un dolor profundo y sordo que se aumenta según los movimientos de la cabeza. Para que se pueda relacionar con la sinusitis, este dolor debe ir acompañado de congestión nasal y/o de secreción nasal, anterior, presente en la nariz; o posterior, caracterizada por la mucosidad en la garganta.

¿Cómo se puede aliviar el dolor de cabeza por sinusitis? Para reducir el dolor de cabeza y la presión facial causados por una sinusitis, es necesario drenar la mucosidad acumulada en los senos nasales. Existen múltiples recomendaciones, tanto de médicas como caseras, para el tratamiento de la sinusitis, pero la mayoría solamente producen un alivio temporal de los síntomas y algunos de ellos pueden tener efectos secundarios.

Un producto 100 % natural que ha demostrado seguridad y eficacia en el alivio de los síntomas de la sinusitis es Nasodren®. Nasodren® drena la mucosidad de los senos nasales aliviando los síntomas de sinusitis desde la primera aplicación. Además, no tiene efecto rebote y no crea adicción.



